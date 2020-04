Suite aux préoccupations et activités présentes liées à la réduction de la diffusion de la contagion COVID-19, la Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé récemment qu’elle suspendrait temporairement l’utilisation de l’argent comptant pour le paiement des péages pour tous véhicules destinés vers les États-Unis au pont Blue Water.

Dans le but de promouvoir la protection de la santé des voyageurs et de son personnel, depuis le samedi 28 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, seuls les paiements effectués avec des cartes de crédit, de débit et de carte de compte commercial ou prépayés avec des comptes ConneXion seront acceptés. La SPFL s’excuse de tout inconvénient que cela pourrait causer aux voyageurs.

La SPFL continue fortement d’encourager les voyageurs à tirer bénéfices de la facilité, de la rapidité et des économies réalisées grâce au programme de péage prépayé de ConneXion. En plus des passages à tarif réduit, ConneXion offre aux voyageurs un système de péage automatisé dans toutes les voies. Pour vous inscrire à ConneXion, visitez le site pontsfederaux.ca/connexion.

Pour obtenir les droits de péage détaillés, consultez la page Droits de péage du pont Blue Water à l’adresse pontsfederaux.ca.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le plus haut niveau de gérance possible afin que ses ponts internationaux et ses structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

SOURCE : La Société des ponts fédéraux Limitée