Ce qui aurait dû être l’année des 10 ans de la Table Franco-Info aura plutôt été l’année de la COVID-19. En dépit de la pause estivale, la table de concertation des organismes francophones de London se retrouve à ce chapitre au même point qu’au printemps dernier, la pandémie colorant les commentaires, discussions, annonces et suggestions.

Tout de même, il n’y aura pas eu que cela au cours de la rencontre du 17 septembre. Ainsi, pour commencer la réunion, les participants ont élu Justin Patton et Solveig Isabel-Doyon, tout deux du Collège Boréal, respectivement co-président et secrétaire.

Consultation de Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde a aussi profité de la réunion pour sonder les représentants d’organismes. En effet, dans le but d’élaborer son plan stratégique quinquennal (2021-2025), le conseil se livre ces jours-ci à la grandeur de son territoire à une série de consultations qui s’articulent autour de quatre grandes questions.

Gabrielle Laurin, agente de liaison communautaire, a donc pris note des réponses des participants quant aux façons de veiller à la réussite des élèves, de rendre les écoles sécuritaires et inclusives, de répondre aux besoins de la communauté et d’intégrer les partenaires locaux dans l’atteinte de ces objectifs.

Jean-Pierre Cantin, du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), a évoqué l’accès très limité et difficile aux directions et au personnel des écoles. Diane Dubois, de son côté, a parlé de la difficulté qu’ont les conseils scolaires francophones en général à embaucher du personnel, un dossier qui devrait être, selon elle, une priorité.

Blandine Lesage, du Réseau-femmes, a mentionné le racisme existant dans les écoles, non seulement au niveau des élèves mais également au niveau enseignant, et a prôné une meilleure sensibilisation à cet égard. Dans un autre ordre d’idées, Rachelle Kouassi, de la garderie La Ribambelle, a suggéré d’étendre des partenariats avec la communauté anglophone pour résoudre le problème de rétention dans le système scolaire francophone.

D’autres commentaires ont été faits avant de passer aux points suivants de l’ordre du jour.

Plan d’action

La Table Franco-Info s’est doté l’an dernier d’un plan d’action sur lequel un bref retour a été fait. Nul besoin de préciser que la pandémie est venue torpiller bien des attentes et initiatives.

Jean-Pierre Cantin a dit quelques mots à titre de représentant du sous-comité de plan de travail et du sous-comité francophone en employabilité. Fairouze Touni – de la Société économique de l’Ontario –, au nom du sous-comité des communications, a fait état de l’utilisation accrue du nouveau logo de la Table Franco-Info dans ses communications et suggéré l’embauche d’un stagiaire pour améliorer à la visibilité.

Diane Dubois a commenté quant à l’importance d’être proactif dans les relations avec les députés et organismes anglophones de la région afin de faire mieux connaître la table de concertation francophone.

Affaires nouvelles

Comme toujours, la rencontre a été l’occasion d’être mis au courant des activités à venir.

Ainsi, Fairouze Touni a évoqué le Forum économique international des Amériques. Il se tiendra cette année en mode virtuel du 26 au 28 octobre, le volet francophone étant planifié pour le 27.

Les Services de toxicomanie de Thames Valley ont rouvert les services directs en personne sur rendez-vous depuis la fin d’août, a annoncé Noha Elsheikh. Des sessions d’information en français seront bientôt disponibles sur le site web de l’organisme.

Jean-Pierre Cantin a parlé des célébrations virtuelles du 25 septembre avec le spectacle de DJ UnPier. Le gala Franco-Or, discuté en début d’année, se traduira par une remise de prix virtuelle organisée en collaboration avec les deux conseils scolaires. Quant à l’assemblée générale annuelle (AGA) du CCFL, elle se tiendra le 28 octobre prochain.

Nicole Blanchette, de La Ribambelle, a brossé le portrait de la réouverture progressive des garderies depuis le mois de juillet et du travail qui est présentement fait pour rouvrir les centres ON y va.

Gabrielle Laurin (Conseil scolaire Viamonde) et Rita Giroux-Patience (Conseil scolaire catholique Providence) ont de leur côté mentionné que, pour le moment, aucun visiteur ne peut entrer dans les écoles et que toutes les activités sportives et parascolaires ont été annulées cette année.

Paul Levac a fait savoir que l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest continue ses travaux de planification et se prépare pour l’AGA du 24 septembre.

Quant à Blandine Lesage, elle a dit que le Réseau-femmes continue d’offrir des services en mode virtuel pour pallier la fermeture temporaire de ses bureaux et que l’organisme est à la recherche d’intervenantes pour Windsor et Sarnia.

Comme on peut le constater, les incertitudes et limitations liées à la pandémie sont encore bien présentes malgré les alternatives que les organismes mettent sur pied. La prochaine rencontre de la Table Franco-Info est prévue pour le 19 novembre et nul besoin d’être devin pour se douter qu’elle se fera sans doute par le biais d’internet.