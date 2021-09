Le samedi 25 septembre, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a rassemblé 100 personnes pour sa célébration du Jour des Franco-Ontariens. Cette limite au nombre de participants était incontournable considérant les règles sanitaires en vigueur, d’autant plus que, devant composer avec une météo incertaine, les organisateurs avaient choisi de tenir cette fête dans le gymnase attenant aux locaux de l’organisme.

Qu’à cela ne tienne! Le plaisir était au rendez-vous de même que bien d’autres émotions.

Ainsi, c’est avec gratitude que le CCFS a publiquement remercié la Fondation Trillium de l’Ontario pour une subvention de 81 000 $ octroyée en décembre dernier. Cette intervention d’urgence visait notamment à permettre à l’organisme de faire face aux nouveaux besoins et de renforcir sa capacité organisationnelle. Un représentant de la Fondation, Bob Sutton, était présent.

Toujours au chapitre de la reconnaissance, le CCFS a rendu hommage à Pauline et Marcel Bourassa. Le couple, décédé à un an d’intervalle au cours de la pandémie, était bien connu des francophones de Sarnia pour leur engagement communautaire.

La fierté était aussi de la partie en ce Jour des Franco-Ontariens. Le maire de Sarnia, Mike Bradley, a pris la parole pour rappeler la pertinence de cette fête et l’importance de la francophonie ontarienne. De son côté, le député Bob Bailey a remis au CCFS un certificat soulignant cette journée très spéciale.

Les discours et les hommages sont toujours à propos pour ce type de célébration, mais ce qui compte, c’est d’abord et avant tout ceux qui composent la communauté. Justement, ceux-ci étaient mis de l’avant en cette Journée des Franco-Ontariens : les maîtres de cérémonie étaient deux élèves, Matya Mosley de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier et Ian Wallace de l’École secondaire Franco-Jeunesse. Quant à la portion musicale de l’événement, elle était assurée par deux talents locaux : Isabelle Bouffard et Anthony Ridi.

Ces derniers avaient d’ailleurs répété pendant deux mois afin d’offrir un répertoire taillé sur mesure pour cette célébration du fait français en Ontario.

Aux plaisirs musicaux se sont joints les plaisirs de la table. L’organisme avait prévu un classique en cette occasion : rien de moins que de la bonne poutine!

La présidente du CCFS, Tanya Tamilio, trace un bon bilan de ces festivités. Grâce au CCFS, les francophones de Sarnia ont eu, malgré quelques restrictions, l’occasion de manifester leur attachement à leur culture.

PHOTO (Crédit : CCFS) – On célèbre le Jour des Franco-Ontariens en famille à Sarnia.