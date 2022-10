Le dimanche 25 septembre, c’était jour de grande fête au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) pour plusieurs bonnes raisons. En premier lieu, il s’agissait du Jour des Franco-Ontariens et une occasion de célébrer, en hissant le drapeau vert et blanc, la langue et la culture qui unissent les francophones de la région de Sarnia.

C’était également le 10e anniversaire du CCFSL et ses succès, dont la récente désignation de la région en vertu de la Loi sur les services en français. La commissaire aux services en français, Kelly Burke, était d’ailleurs ravie d’être présente au lever du drapeau pour marquer ce moment historique avec la communauté.

« D’une part, j’étais très contente de voir la ville de Sarnia désignée. Cela fait plusieurs années que les francophones en faisaient la demande auprès du ministère des Affaires francophones et, avec l’appui des élus et de la communauté, ils ont réussi à obtenir cette désignation. Le maire Bradley avait grandement appuyé ce processus tout comme les députés Bob Bailey et Marilyn Gladu », raconte Kelly Burke.

La commissaire avait une autre raison de se réjouir de cette désignation. Au début de sa carrière, elle a enseigné dans une école d’immersion à Sarnia, puis à Petrolia, où les parents et les élèves l’avaient beaucoup soutenue dans cette carrière en enseignement. Elle connaît donc bien la région et était fière de pouvoir participer à cette journée. Elle a d’ailleurs eu de bons mots pour la présidente du CCFSL.

« Tanya Tamilio œuvre avec un enthousiasme contagieux depuis nombre d’années et la communauté reconnaît l’importance de franchir l’étape de la désignation, ajoute Mme Burke. Il est temps que la région soit reconnue! Cela prendra entre deux ou trois ans pour que les services soient rendus au public, et les ministères devront s’engager avec les groupes communautaires pour permettre de planifier ces services en français et de les mettre en œuvre. »

Sarnia est la 27e région désignée et pourrait servir d’exemple pour une 28e région, selon la commissaire. S’inspirer des pratiques exemplaires, par exemple de Markham, qui était la région désignée avant Sarnia.

« Une fois désignée, la communauté francophone doit s’impliquer en demandant les services en français une fois qu’ils sont en place pour envoyer un message au gouvernement que ça valait la peine. Cela envoie aussi le message que la communauté apprécie ces services et qu’il est possible de vivre en français dans cette région, et ailleurs en Ontario », conclut-elle.

Tanya Tamilio (présidente de l’organisme) et Mouna Baalbaki (membre du CA) étaient les maîtresses de cérémonie aidées de deux jeunes élèves du secondaire.

À noter la présence du maire de Sarnia, Mike Bradley, du député provincial de Sarnia, Bob Bailey, de la députée fédérale de la circonscription, Marilyn Gladu, et de Paul Lachance, président de l’Entité 1, commanditaire de l’événement avec les conseils scolaires Providence et Viamonde. Patrice Dufour a représenté la communauté lors de la période des discours. En l’absence d’un représentant du ministère des Affaires francophones de l’Ontario, responsable de la désignation des villes ou des régions, la ministre Caroline Mulroney a envoyé une vidéo pour féliciter les francophones de Sarnia-Lambton.

« On en a profité pour faire un événement commun pour vraiment célébrer avec la communauté, explique David Lauzier, coordonnateur du CCFSL. Nous avons fait venir des artistes de rue pour amuser les enfants; il y avait des petits gâteaux, un barbecue et nous avons procédé au lever du drapeau franco-ontarien à l’intérieur du Centre. Nous en avons profité pour remercier nos bénévoles qui, depuis nombre d’années, nous aident à développer la francophonie au niveau local. »

Il y avait également beaucoup d’élèves des écoles Saint-Thomas-d’Aquin et Les Rapides, accompagnés de quelques enseignants. La cérémonie s’est achevée avec deux levers du drapeau franco-ontarien simultanés et la coupe officielle du gâteau aux couleurs de la francophonie ontarienne.

Photo : Carl Bouchard, Mike Bradley, Kelly Burke, Tanya Tamilio et Patrice Dufour ont coupé le gâteau des célébrations. (Photo : courtoisie)