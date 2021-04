Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) présentait le 9 avril sur son site Facebook une vidéo-hommage pour reconnaître des francophones de la région. Cette reconnaissance des « francophones exemplaires de Sarnia-Lambton » devait en premier lieu faire l’objet d’un gala en mars 2020 pour les années 2018-2019 mais la pandémie de COVID-19 a obligé les organisateurs à remettre l’activité.

C’est donc de manière virtuelle que l’événement a été recyclé et compressé dans une vidéo de 10 minutes animée par Judy Harding. Plusieurs catégories de bénévoles étaient considérées dont celle des étudiants pour reconnaître un jeune de Sarnia-Lambton qui s’est démarqué. En évaluant les candidatures, les organisateurs ont mis davantage l’accent sur la reconnaissance des jeunes qui sont actifs dans leur communauté de manière constructive. Cela signifie donner de leur temps, recueillir des fonds, aider les aînés, etc. C’est André Desrochers, étudiant engagé, qui a remporté la nomination.

Lors d’une activité exceptionnelle entre le conseil scolaire et le centre communautaire, le jeune homme a suggéré de partir un club d’échec à Sarnia. En février 2019, il a lancé le Club d’échec bilingue de Sarnia-Lambton. Chaque mardi soir sans faute, André se présente au centre communautaire et organise la soirée de jeux. Parmi la quarantaine de participants réguliers, il a d’autres ados, des adultes dont des médecins et conseillers municipaux.

Dans la catégorie participation constante, un couple spécial de la communauté a été honoré, Normand et Ginette Prévost. « Durant de nombreuses années, ces deux piliers de la francophonie locale sont les heureux parents de cinq filles tout aussi impliquées dans la communauté. Que ce soit pour les sports, à la paroisse, pour une activité culturelle ou dans les écoles, le couple est toujours là, indique Judy Harding.

Ils ont fait beaucoup de bénévolat au sein de la communauté et sont encore très actifs. Normand a été responsable du comité des sports pendant plusieurs années et nous avions une équipe de balle-molle francophone grâce à lui. Notre belle Ginette est dévouée à la promotion de la langue française, elle s’engage dans les écoles ainsi que dans les organismes communautaires. Un couple remarquable! »

Catégorie jeunes adultes, le choix a été Olivier Lacasse, bénévole depuis son adolescence. Il siège aux conseils d’administration du Club Jolliet et du CCFSL. Il dévoue son temps à faire du bénévolat pour le volleyball, autant dans les écoles que pour la communauté de Sarnia-Lambton.

Catégorie bénévole à tout faire, Ronald et Diane Lamarche sont des choix unanimes. Ronald est actif avec les Chevaliers de Colomb, il a été président du Club de la Gaieté pendant plusieurs années, membre des conseils d’administration (CA) du club Jolliet et du CCFSL. Il a offert des cours de musique lors d’un programme du Cercle des Ados du CCFSL. « Il a servi de serveur, cuisinier, concierge, bref Ronald est toujours là quand on a besoin de son aide », ajoute Mme Harding. Quant à son épouse Diane, elle est secrétaire aux CA des Dames de Ste-Anne, du Club Jolliet et du CCFSL. Mme Lamarche est très active et est reconnue pour créer des liens dans la communauté.

Une autre personnalité bénévole à tout faire a été reconnue, Jocelyne Bouffard. Femme radieuse et très active depuis plus de 35 ans, elle est une pionnière des garderies francophones de la région. Après une carrière de 25 ans au Conseil scolaire catholique Providence, elle a fait beaucoup de bénévolat à la paroisse et pour les organismes au niveau local. « C’est elle qui a créé en 2012 le slogan du CCFSL, Ensemble en français.

Dans la catégorie entrepreneur, Mariah Amor a été honorée pour son travail incroyable au Réseau des femmes du Sud-Ouest en diversifiant les revenus de l’organisme, et en ouvrant un quatrième site à Chatham. Elle est également très active au sein des CA de la francophonie locale.

Finalement, l’équipe du Centre communautaire a rendu hommage à la famille Scott-Gazaille. Isabelle, Francis, Antoine, Étienne et Alison sont très dynamiques, chaleureux et toujours prêts à aider lors d’activités sportives, scolaires et communautaires. « Une famille exemplaire », selon la présidente du CCFSL, Tanya Tamilio. Pour ceux qui n’ont pas pu voir cette vidéo, le lien est disponible sur le site Facebook du CCFSL.

PHOTO – Normand et Ginette Prévost