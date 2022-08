Le jeudi 28 juin, les Services à la famille de Thames Valley (SFTV) célébrait l’inauguration de ces nouveaux locaux au 500, rue South. SFTV fait partie des organismes de London depuis plus de 75 ans et a beaucoup évolué depuis afin de répondre aux besoins de sa clientèle.

En 1939, cet organisme offrait surtout du soutien aux plus pauvres de la ville mais, assez rapidement, a ajouté des services de santé mentale à son arsenal, ce qui fut bénéfique à ceux qui ont eu à faire face aux traumatismes créés par la Deuxième Guerre mondiale.

À l’heure actuelle, SFTV s’occupe principalement de santé mentale et du soutien des adultes avec problèmes de développement ainsi qu’à leur famille et aidants naturels.

De plus, SFTV souhaite faire de son mieux pour servir les clients francophones qui frappent à sa porte. Cela fait déjà des années que l’organisme travaille avec une psychologue bilingue, engage des interprètent au besoin pour rendre leurs services accessibles aux francophones de London et des environs.

Depuis quelques mois, la directrice générale, Nicola Memo, et la directrice des services de santé mentale, Daisy Vanegas, se sont joints à la Table de concertation en santé mentale francophone de la région afin de mieux travailler avec les autres agences offrant des services en français.

Lors de l’inauguration officielle des nouveaux locaux, beaucoup de partenaires communautaires du secteur de la santé avaient été invités, y compris des francophones, notamment la directrice générale du CCFL et la cheffe d’équipe d’AFSL, Anne-Elisabeth Noppens, qui s’y est rendue pour représenter aussi les deux organismes.

Les invités ont non seulement participé à la coupe du ruban mais ont aussi eu l’occasion de discuter amicalement avec l’équipe du SFTV et des collègues d’agences du secteur ainsi que de visiter les nouveaux locaux. Il faut dire que ce sont des espaces invitants, chaleureux et pratiques qui permettent de respecter la confidentialité des clients.

« C’est vraiment très réussi! Les salles de counseling sont comme un cocon sécuritaire; l’ensemble des locaux sont lumineux tout en étant chaleureux, avec des accents de couleur et des panneaux de bois qui donnent une ambiance vraiment agréable et où on se sent immédiatement à l’aise », commente Mme Noppens.

Et voilà, l’invitation est lancée. SFTV est une excellente adresse pour la communauté de London et de Middlesex qui cherche des services en santé mentale ou du soutien pour adultes avec des problèmes de développement.

Photo : Nicola Memo dans les nouveaux locaux de l’organisme (Photo : courtoisie du SFTV)