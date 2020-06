Ce n’est plus une nouvelle pour personne : les rassemblements sont à oublier pour cet été.

Le Carrefour communautaire francophone de London, après avoir retourné dans tous les sens, s’est finalement décidé à ne rien organisé en juin et à transférer toutes les ressources qui auraient été investies dans la Franco-Fête dans le Jour des Franco-Ontariens. « Les bailleurs de fonds sont d’accord pour que cet argent soit alloué pour un autre événement substantiel », explique Jean-Pierre Cantin, directeur général.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia, de son côté, ne s’est pas avoué vaincu et a convié ses fidèles, le 24 juin de 16h à 19h, à un service à l’auto avec accompagnement musical où ils se feront servir, au choix, hot-dogs, hamburger, tourtière ou rigatoni gratiné. Les commandes et les paiements doivent être fait en ligne.

Par contre, le web offre plusieurs alternatives pour se divertir et il y a fort à parier que les francophones passeront une partie de leurs festivités assis devant leur écran, ce qui n’est pas forcément un mal lorsque le spectacle est de qualité.

Ainsi, le Centre francophone Hamilton met à la disposition de sa communauté et – grâce à la magie du web – du monde entier, un spectacle entraînant animé par le chanteur-humoriste Stef Paquette. L’organisme dispose d’une longue feuille de route lorsqu’il s’agit de mettre sur pied une célébration pour la Saint-Jean-Baptiste. À Hamilton, cet événement est nommé FrancoFEST et est très couru chaque année.

La FrancoFEST sera donc de retour cette année sous un nouveau format innovant. Pour s’adapter aux conditions actuelles de diffusion, ce festival se transformera exceptionnellement en émission de variété, mettant en avant des artistes francophones de renom.

Le Centre francophone Hamilton et Le Réveil – un organisme de diffusion des produits culturels franco-ontariens – collaborent pour diffuser le festival en direct sur Facebook, YouTube, leur site web et leur application mobile. Le Réveil, qui offre un véritable quartier général virtuel pour de nombreux produits culturels et artistiques en français en Ontario, est devenu une référence depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en réussissant à rassembler les francophones sur ses plateformes virtuelles.

Le comité organisateur du festival est fier d’annoncer les 4 artistes qui participeront à cette édition virtuelle 2020 qui se tiendra le vendredi 19 juin de 18 h à 20 h. Outre le talentueux Stef Paquette, la soirée comprendra une prestation de la chanteuse-compositrice Mélissa Ouimet qui s’entretiendra au préalable avec le public. Le groupe franco-ontarien de folk-trad Moonfruits et l’artiste Montréalais d’origine haïtienne Wesli seront également de la partie.

La programmation artistique sera complétée par des activités communautaires rassembleuses. En exclusivité, le public visionnera deux montages vidéo réalisés grâce aux vidéos reçues de plus de 75 élèves francophones de partout en Ontario, qui dansent et chantent depuis chez eux sur Personne ne pourra m’arrêter de Mélissa Ouimet et sur C Okay de LGS. Mélissa Ouimet et Stef Paquette remettront des prix à leurs extraits coup de cœur.

La programmation de la FrancoFEST en ligne est accessible gratuitement. Pour plus de renseignements, consulter le site francofesthamilton.ca.