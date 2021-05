À London, promeneurs et automobilistes peuvent voir, ça et là, de petites pancartes plantées sur les pelouses portant le slogan, en français ou en anglais, #TousSontLesBienvenusIci. Il s’agit de la dimension la plus visible de cette campagne, initiée en 2017, portant le même nom et dont l’événement central est un rassemblement annuel portant sur l’intégration des immigrants et la lutte au racisme.

Cette année, le Partenariat local en immigration de Sarnia-Lambton (PLISL), un regroupement d’organismes et d’institutions, a décidé d’emboîter le pas et de faire de même. La campagne débutera le mercredi 26 mai : politiciens et leaders communautaires se rassembleront en ligne pour promouvoir ce concept et expliquer plus en détail où les résidents de Sarnia-Lambton peuvent se procurer (gratuitement) pancartes et autocollants pour afficher leur soutien. En ces temps où le Web occupe tant de place, la campagne aura lieu également sur les réseaux sociaux.

Le matériel promotionnel est d’ores et déjà disponible : pour se faire remettre une pancarte, il suffit de communiquer avec la Chambre de commerce de Sarnia-Lambton, Sarnia Tourism ou le Centre communautaire francophone.

À ce propos, il est à noter que le Centre communautaire francophone est un partenaire privilégié du PLISL et qu’il ne s’agit pas du premier projet collectif touchant l’immigration auquel participe cet organisme phare de la communauté de langue française.

La campagne #TousSontLesBienvenusIci entend mettre de l’avant le caractère inclusif de la ville et de sa région. L’autre objectif consiste à susciter une réflexion sur le chemin qui reste à parcourir pour que les nouveaux arrivants et les minorités ethnoculturelles se taillent une place dans leur société d’accueil sans devoir composer avec les préjugés et la discrimination.

« Le comté de Lambton a servi de foyer sûr et accueillant aux nouveaux résidents et visiteurs depuis plus de 100 ans. Notre vision est de créer un environnement où les gens de partout dans le monde se sentent aussi en sécurité et accueillis ici que les générations avant eux », a commenté, par voie de communiqué, Stephanie Ferrera, coordonnatrice de projet au PLISL.

Tant les anglophones que les francophones peuvent se retrouver dans cette initiative rassembleuse qui permettra de voir un nouveau visage de Sarnia-Lambton.

PHOTO – Les pancartes en français sont disponibles au Centre communautaire francophone de Sarnia.