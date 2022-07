Juin est le Mois des aînés en Ontario et avait pour thème cette année « Restez actif, connecté et en sécurité ». Tout au long du mois, des activités proposées par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) et Accès Franco-Santé London (AFSL) touchant les éléments du thème ont été abordés par le biais de différents ateliers.

Le 17 juin, l’atelier virtuel Restez en mouvement à la maison était animé par Guillaume Pichon, responsable du programme des sports au CCFL, et Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London Intercommunity Health Centre et conseillère à l’AFSL.

Mme Muhimpundu a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé le thème du Mois des aînés avant de céder la parole à Guillaume Pichon. Ce dernier a entamé la discussion en donnant la définition de l’activité physique, soit toute activité qui permet le mouvement du corps et qui augmente le rythme cardiaque (jardiner, monter les escaliers, marcher, etc.). M. Pichon a mentionné qu’une activité physique avait un impact positif seulement si elle était effectuée au moins 150 minutes par semaine.

Les bienfaits des activités physiques sont nombreux. Elles combattent le stress et procurent une meilleure santé mentale, elles permettent de se garder en forme, aident à combattre certaines maladies en améliorant le système immunitaire et gardent le cœur en santé.

« Certaines actions doivent, cependant, être prises quand on effectue des activités physiques : boire avant et pendant l’activité (si on a soif, c’est qu’on est déjà déshydraté et il faut éviter la déshydratation). Il faut bien respirer et expirer profondément pour permettre à l’oxygène de nourrir tout le corps et les muscles et prendre un repos pour donner la chance aux muscles de récupérer », explique le responsable du programme des sports au CCFL. Il a terminé sa présentation avec la démonstration des étirements et des exercices physiques que les aînés peuvent effectuer à la maison avec une chaise.

Mme Muhimpundu a conclu la rencontre en invitant les participants à visiter le site Web du CCFL pour une programmation complète des sports destiné aux aînés et leur a suggéré de ne pas hésiter à participer à autant d’activités que possible pour améliorer leur santé et bien-être

