Le vendredi 4 mars, Accès Franco-Santé London du Carrefour communautaire francophone de London proposait un atelier virtuel sur les saines habitudes de vie. Sonia Muhimpundu, animatrice de la rencontre et conseillère à Accès Franco-Santé, a abordé, entre autres, la façon de lire et bien comprendre les étiquettes alimentaires en plus d’offrir des renseignements importants et pertinents. Les participants ont aussi participé à un tirage pour gagner des articles qui peuvent être utilisés pour mener une vie plus en santé.

PHOTO – Sonia Muhimpundu