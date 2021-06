Le mercredi 23 juin, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) tenait son assemblée générale annuelle. Comme c’est le cas dans tous les organismes, ce fut là l’occasion de faire le point sur les réalisations de la dernière année, à la différence qu’au CCFS, pareille énumération des récentes activités et initiatives a permis de réaliser à quel point ce centre s’est surpassé.

Le rapport de la présidente Tanya Tamilio s’est d’abord attardé sur l’importance des partenaires, en l’occurrence les deux conseils scolaires francophones avec lesquels le CCFS forme le centre scolaire-communautaire.

Mme Tamilio n’a pas manqué non plus de souligner la contribution des nombreux bailleurs de fonds et commanditaires (Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Entité 1, Cogeco TV, etc.), une liste qui pourrait bien s’allonger puisque l’organisme demeure à l’affût de toutes les possibilités de nouer des liens et d’accroître le nombre et l’ampleur de ses interventions.

D’ailleurs, les partenaires se sont faits de plus en plus nombreux en 2020 : le Carrefour des femmes, la Société économique de l’Ontario, Sarnia Blessings, l’Hospice de Bluewater et bien d’autres ont ainsi collaboré avec le CCFS.

Qui plus est, comme la présidente l’a rappelé, ces efforts font connaître la communauté de langue française au reste de la population et augmentent la probabilité d’une éventuelle désignation de Sarnia-Lambton en vertu de la Loi sur les services en français.

Quant à ces activités fort nombreuses, Mme Tamilio s’est fait un plaisir de les passer en revue : Mois de l’histoire des Noirs, collaboration avec le Conseil scolaire Viamonde pour le Festival de musique Monde le son, repas chauds et appels téléphoniques aux aînés pendant le confinement, cours de danse, ateliers de peinture, etc.

La présidente a également fait remarquer qu’au plus fort de la pandémie, l’an dernier, le Regroupement des organismes francophones de Sarnia-Lambton (la Table de concertation locale) a fait preuve d’une cohésion efficace et d’un bel esprit de concertation qui a permis d’assurer une réponse aux problèmes générés par la crise.

Mme Tamilio a aussi fait un retour sur ce qui s’est passé jusqu’à maintenant en 2021. De nouveaux partenaires se sont ajoutés (Inn of the Good Shepherd, Sarnia Lambton Tourism, Sarnia-Lambton Workforce development Board, Chambre de commerce de Sarnia-Lambton) et le répertoire de Bonjour/Welcome s’est bonifié de nouvelles entreprises.

Le CCFS s’est joint à la campagne #TousSontLesBienvenusIci et s’est assuré d’une meilleure logistique dans la conduite de ses activités en général. Bien d’autres projets et activités sont en cours : production d’un court métrage, ciné-parc, bingo virtuel, programmation artistique, etc.

La présidente a rappelé que les idées pour de nouvelles activités sont toujours les bienvenues puisque des fonds demeurent disponibles à cet effet.

Comme on peut le constater, bien que le CCFS fonctionne essentiellement avec des bénévoles, les services, divertissements et initiatives en tous genres ne manquent pas. Pour mener à bien ces projets, une équipe solide sera là pour épauler le conseil d’administration qui, en 2021-2022, sera composé de Tanya Tamilio, Olivier Lacasse, Jocelyne Bouffard, Sylvie Barbeau, Sasha Jamieson, Darcy Robichaud, Pascal Gendron, Diane Lamarche, Mouna Baalbaki, Gaston Croteau et Émilie Sylvain Lyndsay.

PHOTO – Tanya Tamilio, présidente du CCFS