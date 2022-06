(R.C.) Le conseil 8950 des Chevaliers de Colomb accueillait le dimanche 15 mai les membres de la communauté pour son brunch dans la salle paroissiale de l’église Saint-Thomas-d’Aquin à Sarnia, au profit des œuvres de l’organisme.

Crêpes, pain doré, œufs et bacon, brioches à la cannelle, jeux et bingo étaient au menu de cette activité caritative. Le brunch est une tradition et un des seuls moyens pour les membres vieillissants d’amasser des fonds. Cependant, pour ceux qui y participent régulièrement, ce déjeuner est délicieux et les paroissiens n’y trouvent que du plaisir.

Photo : Plusieurs ont profité du brunch pour jouer au bingo. (Photo : courtoisie des Chevaliers de Colomb)