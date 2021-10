Depuis le 12 octobre, un nouveau centre autochtone dédié aux enfants et aux familles a ouvert ses portes à London. Le centre de garde Nshwaasnangong y accueillait son premier groupe de nourrissons, de tout-petits et d’enfants d’âge préscolaire.

Le mot Nshwaanangong signifie « lieu de la huitième étoile ». La huitième étoile de la Grande Ourse est tombée sur terre et est devenue le peuple Anishinabe, selon la légende ojibwée. Le nom est un cadeau « pour honorer et partager les dons du monde céleste – la culture, les enseignements et la langue – pour les enfants, les parents et les familles qui y participent », a déclaré Jan Martin, directrice des relations avec les Autochtones au Centre d’accès aux soins de santé autochtones du sud-ouest de l’Ontario (SOAHAC), l’organisation chef de file de l’installation.

Nshwaasnangong « honorera et exprimera nos diverses identités en tant que peuple autochtone » et sera « un lieu pour raviver notre langue et honorer les enseignements de nos ancêtres en équilibre avec la Terre Mère ». Le centre pourra accueillir 88 enfants qui expérimenteront une programmation culturellement pertinente enracinée dans la langue et l’esprit.

On y retrouvera également un endroit pour les groupes de jeux sans rendez-vous, l’apprentissage sur le terrain, les cérémonies et les programmes pour les jeunes et les familles.

Le projet a été lancé après que la Ville de London s’est associée à des organisations autochtones urbaines et à des membres de la communauté pour faire participer les familles autochtones à leurs expériences en matière de garde d’enfants et de petite enfance.

Les programmes comprendront des percussions, la fabrication de tambours, la confection d’insignes, des moments spécialisés pour les pères et les enfants, des chèques santé pour les bébés et des sessions créatives avec des artistes bénévoles. « C’est un projet auquel tout le monde croit. Cela a été beaucoup de travail acharné, mais il est là, a déclaré Mme Martin. C’est vraiment agréable. »

« Une autre caractéristique du centre consistera à faire pousser des cultures pour contribuer à fournir des repas sains aux enfants autochtones des villes, dit-elle. Nos plates-bandes hors sol sont prêtes, mais il est trop tard pour cette année. » La plantation commencera au printemps prochain, avec des cours pour les membres de la famille sur la préparation des aliments et la mise en conserve. »

L’apprentissage des langues sera une partie importante des programmes dans le nouveau bâtiment avec du personnel embauché pour travailler en Anishnabemowin (Ojibwé) et Oneida, langues de deux Premières Nations locales.

Le budget de 5,8 millions $ pour la construction du centre a été payé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et le gouvernement fédéral. La Ville de London a acheté le terrain et l’a transféré à la SOAHAC pour concevoir, construire et exploiter Nshwaasnangong. L’apparence unique, reflétant les cultures et les connaissances autochtones, a été conçue par Two Row Architects de la réserve des Six Nations.

SOURCE et PHOTO – Les dirigeants du Centre d’accès aux soins de santé autochtones du sud-ouest de l’Ontario