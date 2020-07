En ce début du mois de juillet, les Canadiens sont impatients de prendre la route pour explorer les nombreux trésors cachés de leur pays. Et, bien que les voyages en voiture soient depuis longtemps une activité incontournable de l’été canadien, un récent sondage national a révélé que les vacances en famille de cette année pourraient être un peu différentes.

En effet, près des trois quarts (74 %) des Canadiens ont modifié leurs projets de vacances estivales en raison de la pandémie. Répondant à un désir de tourisme local et de renouer avec la famille, les amis et la nature, l’excursion d’une journée est devenue la nouvelle escapade préférée de l’été, selon un sondage national réalisé par Ipsos pour le compte de Toyota Canada.

Les excursions d’une journée ont remplacé les longs voyages. Alors qu’un quart (24 %) seulement des Canadiens se disent prêts à prendre l’avion en ce moment, il est évident que la voiture sera le mode de transport privilégié par une majorité de gens cet été.

Cependant, la majorité (70 %) des Canadiens se déclarent prêts à voyager en voiture en dehors de leur ville, et près de la moitié (49 %) prévoient effectuer au moins une excursion d’une journée au cours des deux prochains mois.

Cette année, cependant, les Canadiens sont davantage à la recherche de destinations plus proches de chez eux à explorer. Moins de la moitié (42 %) se disent prêts à s’aventurer hors de leur province et seulement 21 % à se rendre aux États-Unis dans un avenir proche. Parmi ceux qui ont l’intention de prendre la route cet été, la plupart choisissent une destination dans un rayon de 100 kilomètres de chez eux, préférant les excursions d’une journée.

L’accent sur la sécurité

Ce n’est pas parce que les Canadiens prendront la route cet été qu’ils ne se protègeront pas contre la COVID-19. Une majorité écrasante (94 %) de ceux qui planifient un voyage en voiture disent qu’ils prendront des précautions supplémentaires pour se protéger et protéger leur entourage. Parmi ceux qui partiront en excursion, les deux tiers (65 %) disent qu’ils limiteront leurs contacts avec des personnes extérieures à leur entourage immédiat et leur exposition aux foules (64 %). Lors de leurs expéditions routières, les Canadiens comptent aussi porter un masque en public (54 %) et bien prendre le temps de nettoyer et désinfecter les surfaces à l’intérieur de leur véhicule (43 %).

« Ce n’est peut-être pas l’été que nous avions tous imaginé, mais nous sommes heureux de voir les Canadiens reprendre le volant et prendre le temps de partir à la découverte des magnifiques paysages de leur pays, a déclaré Stephen Beatty, vice-président, Affaires commerciales chez Toyota Canada Inc., depuis son chalet transformé en bureau quelque part près du parc Algonquin. Qu’il s’agisse d’une excursion d’une journée ou d’une expédition de plusieurs jours, le Canada recèle une immense variété de lieux fabuleux à explorer sans les foules. Alors que nous continuons à nous adapter à la nouvelle situation, le voyage en voiture est une excellente solution pour les Canadiens qui veulent s’évader en toute sécurité, changer de décor et vivre des moments mémorables avec leurs proches. »

Après ces trois derniers mois, il n’est pas surprenant que les Canadiens aient envie de renouer le contact. Les visites à des membres de la famille et à des amis cet été (53 %) sont donc le principal objectif de leurs voyages en voiture. Parmi les autres destinations préférées des vacanciers, citons aussi la découverte d’une autre ville (51 %), une journée à la plage (41 %), la visite d’un parc national ou provincial (42 %), ou un séjour dans un camping (38 %) ou un chalet (23 %). Quelle que soit la destination, les Canadiens prévoient un été plus simple, riche en aventures mémorables, au cours duquel ils exploreront tout ce que le Canada a à offrir.

Sillonner le pays d’un océan à l’autre

Alors que les Canadiens de tout le pays prendront le volant de leur voiture, de leur camion ou de leur VUS cet été, on constate des différences intéressantes entre les provinces :

Les résidents du Canada atlantique sont les plus aventureux, puisque 50 % des répondants au sondage ont prévu effectuer un voyage sur la route.

Malgré la pandémie, 74 % des Québécois se déclarent prêts à voyager en dehors de leur ville, et 45 % se déclarent prêts à voyager en dehors de la province.

Les Ontariens son ceux qui s’ennuient le plus de leur automobile : 54 % d’entre eux déclarent que la conduite leur a manqué pendant la pandémie.

Les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba sont les plus ouverts à l’idée de s’aventurer loin de chez eux, près de la moitié (48 %) déclarant qu’ils sont prêts à se rendre hors de leur province.

Une bonne consommation d’essence est particulièrement importante pour les Albertains, plus des trois quarts (76 %) déclarant qu’il s’agit de la caractéristique la plus importante du véhicule pour leur voyage estival.

Les résidents de Colombie-Britannique prennent le plus de précautions sur la route, 78 % d’entre eux limitant les contacts avec les personnes extérieures à leur cercle restreint.

Un rendement énergétique optimal

Parmi les trois-quarts (72 %) des répondants qui possèdent une voiture, la moitié (50 %) ont déclaré que la conduite leur a manqué pendant le confinement dû à la pandémie. Mais même avec la baisse actuelle du prix de l’essence, 60 % des Canadiens considèrent le rendement énergétique comme un facteur clé dans le choix de leur véhicule préféré pour un voyage cet été. Qu’ils prennent la route pour une journée ou pour un voyage de plusieurs jours, les Canadiens accordent également de l’importance aux caractéristiques de sécurité (31 %), au volume de chargement (29 %), au nombre de places (27 %) et au régulateur de vitesse (23 %).

SOURCE: Toyota Canada