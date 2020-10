L’ambiance bien spéciale qui caractérise le mois d’octobre fait toute la valeur de l’automne. Alors avant que n’y succède la froide grisaille de novembre, aussi bien en profiter encore un peu d’autant plus que – surprise! – la pandémie n’a pas mis à bas toutes les activités.

Ainsi, une des institutions récréatives les plus connues de London, le Village des pionniers de Fanshawe, se transforme en village fantôme du 21 au 25 et du 27 au 31 octobre. Trois édifices y sont temporairement « hantés » avec le lot d’horreurs que cela implique et il est recommandé d’avoir au moins 14 ans pour les visiter.

On l’aura compris : c’est l’Halloween qui justifie cette plongée volontaire dans l’effroi. Comme cette attraction ne sied guère aux tout-petits, une visite au Musée des enfants sera sans doute plus indiquée pour eux. Là aussi, c’est la célèbre fête automnale qui est mise à l’honneur avec une activité qui, du 22 au 25 octobre, met l’accent sur la thématique des os. Les enfants découvriront ainsi les squelettes de la collection du musée en plus de s’adonner au bricolage.

Sous un angle plus sérieux mais sans s’éloigner de cette atmosphère plaisamment lugubre, la Maison Eldon propose, le dimanche 25 octobre, une visite guidée du cimetière Woodland. Les rites entourant la mort au XIXe siècle et ses représentations artistiques seront abordés, notamment par l’entremise de l’histoire de la famille Harris, jadis propriétaire de ce qui est aujourd’hui la plus ancienne résidence de London.

Question de joindre l’utile à l’agréable, LondonFuse, un organisme sans but lucratif consacré à la promotion des arts et de la culture, tient une soirée « Trivia » le 29 octobre sur le thème de l’Halloween et qui servira en même temps de collecte de fonds. Un don minimal de 5 $ est suggéré pour participer à ce jeu en format virtuel au cours duquel les participants pourront gagner des prix.

À la Maison Eldon, la journée même de l’Halloween de 13 h à 16 h, les familles sont invitées à venir faire un tour et les enfants auront l’occasion de décorer une petite courge tout en découvrant les origines de cette tradition qui leur est chère : la récolte de bonbons.

C’est également à la Maison Eldon, encore une fois le 31 octobre, de 15 h 30 à 16 h 45, qu’aura lieu une visite guidée dans le centre-ville de London qui portera sur les scandales, crimes et désastres ayant marqué l’histoire locale. Cette activité, cependant, ne convient guère aux enfants.

Ces diverses activités et événements sont accessibles suivant un protocole sanitaire qu’il est préférable de connaître avant d’arriver sur place. Même chose en ce qui concerne les prix d’entrée ou frais de participation lorsqu’il y en a. Mais gratuit ou pas, c’est bien du plaisir en vue pour les petits et les grands d’ici l’Halloween!