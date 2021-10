Donald Obonsawin a été nommé chancelier de l’Université de Sudbury pour un mandat de trois ans.

M. Obonsawin compte 25 ans d’expérience à collaborer avec les gouvernements fédéral et provinciaux et est reconnu pour son travail continu avec les communautés francophones et autochtones. De plus, il a été l’un des principaux artisans du premier lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 1975.

« La nomination de M. Obonsawin, une personne de grande expérience et bien connue à Sudbury, contribue à la crédibilité de l’Université de Sudbury. Il sera un atout important pour notre nouvelle institution universitaire par et pour les francophones », a déclaré le président de l’AFO, Carol Jolin.

SOURCE – Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)