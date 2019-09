LONDON — L’Ontario offre plus de choix pour la formation en aviation en approuvant le nouveau programme de leadership en aviation et de pilotage des avions de ligne du Collège Fanshawe qui sera offert à compter de l’automne 2020.

« Notre gouvernement appuie les initiatives qui donnent aux travailleuses et travailleurs les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir et ouvrir l’Ontario aux affaires. De fait, nous estimons que ce programme remplira cet objectif », a déclaré David Piccini, adjoint parlementaire du ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

« Fanshawe prend de nouvelles mesures pour offrir à ses étudiants plus de chances de réussir. En approuvant le nouveau programme de leadership en aviation et de pilotage des avions de ligne de Fanshawe, notre gouvernement a franchi une étape cruciale pour élargir le choix dans la formation en aviation », a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail.

Ce nouveau programme de trois ans, le premier du genre, sera axé sur le leadership dans le domaine de l’aviation et comprendra une formation au pilotage. Les étudiants inscrits au programme d’aviation auront désormais plus de choix dans leurs études et pourront bénéficier d’un large éventail de compétences et de connaissances professionnelles en demande. En outre, le programme apportera de nouveaux débouchés dans le secteur de l’aviation au sein de la région de London.

« Fanshawe est fier d’élargir son offre dans le domaine de l’aviation pour inclure la formation au pilotage à la Norton Wolf School of Aviation Technology, a déclaré Peter Devlin, président du Fanshawe College. Grâce à ces nouveaux programmes, le collège deviendra un centre de formation majeure pour les futurs étudiants désireux de faire carrière dans l’aérospatiale, et ce, tant au niveau national qu’international. » « Nous savons que le secteur de l’aviation connait un besoin de main-d’œuvre croissant qui touche particulièrement les pilotes professionnels. Ce programme ainsi que le partenariat de Fanshawe avec le Diamond Flight Centre contribueront à répondre au manque de personnel », a déclaré Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

SOURCE: gouvernement de l’Ontario