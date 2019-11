Le Club Richelieu London mijotait cela depuis plusieurs mois. « Je voulais quelque chose de nouveau à London, confie Guilène Fotso, présidente de l’organisme. Je trouvais que dans les autres villes, il y a plus d’occasions de soutenir la francophonie. J’ai donc suggéré, lors d’une réunion du Club Richelieu, qu’il nous fallait quelque chose d’original. » C’est ainsi que l’idée d’un bal masqué s’est progressivement imposée et cette activité-bénéfice est devenue réalité le 9 novembre.

Guilène Fotso

Par « soutenir la francophonie », Mme Fotso a en tête une cause en particulier : « Comme c’est là, on est en train de travailler à notre planification stratégique. On pense à créer un programme pour former de jeunes leaders ». Cette initiative se nommera La Relève et des démarches sont déjà amorcées pour qu’elle porte ses fruits dès le printemps prochain. Il s’agira de donner l’opportunité aux jeunes de mettre sur pied des activités pour et par eux. Le Club Richelieu London donnera de son côté un coup de pouce financier à leurs projets. Inciter les jeunes à s’investir dans leur communauté francophone est une nécessité qui préoccupe grandement Guilène Fotso, connue pour se dévouer à cet égard.

L’organisme, qui existe depuis un peu plus d’un an, en est toujours au stade des expérimentations, puisque tout ce qui a été fait jusqu’à présent constituait des premières. D’autres suivront sans doute : « On est en train de réfléchir à un concours oratoire qui est une tradition dans plusieurs Clubs Richelieu, mais c’est encore en gestation », commente Mme Fotso.

Le couple gagnant du concours de costumes a été choisi par l’assistance.

Quoiqu’il en soit, que l’organisme ait à cœur le bien-être des jeunes ne l’a pas empêché d’offrir une très belle soirée aux adultes! Le bal masqué a rassemblé près de 60 participants dans la salle intimiste et conviviale du centre culturel Azores. Les organisateurs avaient diffusé l’invitation dans leurs réseaux de contacts de sorte que bon nombre de convives se connaissaient déjà les uns les autres. Ceux-ci se sont également prêtés au jeu du déguisement : bien que ce n’était pas obligatoire, bon nombre était venu costumé ou portait à tout le moins un masque vénitien.

Souper, danse, quiz sur la langue française et concours du plus beau costume était au programme de même que quelques chansons. Deux élèves de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère, Norika Niyungeko et Lina Briane Nkunzimana, de même que Paulette Desjardins, gestionnaire de projets au Carrefour communautaire francophone de London, ont ainsi interprété quelques airs pour divertir l’assistance.

Le mouvement Richelieu contribue à la vitalité des communautés franco-ontarienne depuis sa fondation en 1944. Son histoire et ses réalisations englobent désormais la ville de London où les membres du club local convient les francophones à joindre leurs rangs afin de mettre sur pied des activités amusantes qui concourent toutes au même but : promouvoir l’amour de la langue française.

PHOTO : Les participants au concours du plus beau costume