Le nom du village d’Oil Springs, dans le comté de Lambton, ne laisse guère planer de doute quant à son histoire : c’est là que les premiers puits de pétrole commerciaux ont été construits en Amérique du Nord. C’est aussi là que John Henry Fairbank, arrivé sur les lieux d’abord pour y travailler comme arpenteur, fonda sa propre compagnie pétrolière en 1861.

Fairbank Oil Fields est, à l’heure actuelle, la plus ancienne entreprise du genre toujours en activité et un descendant du fondateur en est toujours à la barre. À près de 80 ans, Charles Oliver Fairbank continue d’être actif au sein de l’entreprise et est une des personnalités les plus connues de sa communauté.

En juillet, il a fait connaître par voie de communiqué sa décision de transformer un ancien champ de soya de huit acres – une de ses nombreuses propriétés – en une forêt avec l’assistance de la St. Clair Conservation Authority.

En effet, seuls 9 % de la surface du comté de Lambton est toujours à l’état naturel, alors qu’une proportion de 30 % est considérée comme nécessaire par Environnement Canada pour conserver la biodiversité intacte et un écosystème capable de se soutenir. En retournant à la nature une partie de son domaine, M. Fairbank espère contribuer à la réduction de l’empreinte carbone et à la préservation de l’environnement.

Cela ne se fera pas au hasard. La St. Clair Conservation Authority a sélectionné certaines espèces d’arbres en fonction du fait qu’elles sont indigènes au milieu : quatre espèces de chênes, trois de noyers, de même que l’érable argentier et le sycomore. Au total, ce sont 6650 arbres qui seront plantés et la plantation des semis a déjà commencé au cours des dernières semaines.

« Puisque nous obtenons nos revenus de dessous la surface du sol, nous pensons que nous devons rendre quelque chose à la nature, explique Charles Oliver Fairbank. Nous devrions rétablir la surface à des conditions qui offrent un habitat aux espèces indigènes de plantes, d’oiseaux et d’animaux qui ne peuvent pas vivre dans les champs de maïs, de fèves et de blés. »

Voilà un beau geste qui contribuera à la qualité de vie de tous, les humains comme les autres, dans le comté de Lambton.

PHOTO (Crédit: fairbankoil.com) – Charles Oliver Fairbank