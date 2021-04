« Commence un nouvel emploi valorisant après seulement 24 semaines! » : c’est ce que la formation accélérée de La Cité propose à partir du 5 avril prochain à ses campus de Toronto et d’Ottawa. Cet apprentissage permet de devenir un préposé aux services de soutien personnel, un rôle indispensable dans les établissements de soins de longue durée en Ontario.

La Cité est d’ailleurs reconnue pour ses modes de livraisons flexibles au sein de ses divers programmes pour accommoder le temps plein, le temps partiel, les cours en soirée ou la fin de semaine et maintenant ce nouveau programme accéléré. Les formations misent sur les étudiants qui commencent leur parcours académique autant que sur ceux qui reviennent se perfectionner ou réorienter leur carrière dans un de leurs domaines d’enseignement.

La directrice générale du Centre d’Accueil Héritage à Toronto est ravie. Sur le site du programme, elle affirme : « Grâce à ce partenariat, nous pourrons accueillir une main-d’œuvre qualifiée en santé qui pourra offrir des services de qualité à nos aînés francophones et ainsi favoriser leur qualité de vie ».

Avec une population canadienne vieillissante, c’est un emploi très couru qui peut mener à une carrière enrichissante. Les aînés peuvent parfois souffrir d’une régression vers leur langue première, les services en français deviennent alors primordiaux.

Avec la pandémie qui chamboule le monde du travail, c’est un moment parfait de réorienter sa carrière ou d’entreprendre dans une nouvelle aventure. Aux nouvelles, les histoires d’animateurs qui deviennent camionneurs ou des banquiers qui deviennent entrepreneurs se multiplient. Et ce qui rend le programme de La Cité encore plus alléchant, c’est qu’il est gratuit! Les étudiants pourraient bénéficier d’une formation subventionnée à 100 % et un stage rémunéré qui débute dès la 15e semaine du cours. Après celle du 5 avril, la cohorte suivante débute le 10 mai. C’est le programme le plus rapide qu’offre La Cité avec ses autres programmes qui durent d’un à trois ans.

