Les travaux ayant commencé pour l’installation d’un réseau à large bande dans le comté de Lambton, plus de 570 résidents et entreprises de cette collectivité sont un peu plus près d’avoir un service Internet rapide et fiable.

Les collectivités de Wanstead, de Rokeby, de Walnut et de Sutorville pourront bientôt se relier à ce réseau de 5,9 millions de dollars, qui permettra d’offrir un service Internet fiable à un nombre accru de foyers et d’entreprises, et contribuera à créer des emplois et à stimuler la croissance économique dans le comté.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont chacun prévu plus de 385 000 $ pour financer l’élargissement de ce réseau à large bande afin de créer davantage de possibilités économiques et éducatives dans les zones rurales, éloignées et mal desservies du comté.

Les contrats visant à étendre le service Internet à large bande par fibre optique dans le comté de Lambton ont été attribués par Southwestern Integrated Fibre Technology Inc. (SWIFT), une société à but non lucratif qui a été créée par des municipalités locales pour aborder la question de la connectivité dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Jusqu’à présent, grâce à SWIFT, plus de 3 190 foyers et entreprises du Sud-Ouest de l’Ontario ont accès à un réseau à large bande amélioré.

« L’accès à un service Internet rapide et fiable est essentiel au monde moderne dans lequel nous vivons, a déclaré le député de la circonscription fédérale de London-Centre-Nord, M. Peter Fragiskatos. Étant quelqu’un qui se fait constamment le champion du Sud-Ouest de l’Ontario, l’annonce d’aujourd’hui est certainement la bienvenue. Cet excellent réseau à large bande servira très bien la population du comté de Lambton aujourd’hui et dans les années à venir, ce qui permettra aux résidents et aux entreprises de prospérer. Le bien-être des citoyens ruraux est une priorité pour le gouvernement fédéral et cela continuera à l’être. »

« Les travaux de l’installation d’un réseau à large bande dans les collectivités de Wanstead, de Rokeby, de Walnut et de Sutorville ayant commencé, un nombre accru de personnes dans le comté de Lambton auront bientôt accès à un service Internet rapide et fiable, a déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, M. Ernie Hardeman. Il s’agit d’un progrès important dans le plan que nous mettons en œuvre pour fournir un service à large bande qui favorise de meilleures possibilités d’éducation, attire davantage d’entreprises et crée des emplois dans le comté de Lambton. »

« Les familles étant plus nombreuses que jamais à travailler et à étudier de chez elles, il est crucial pour les régions rurales d’avoir accès à un service à large bande fiable et abordable, a fait remarquer le député de la circonscription provinciale de Sarnia–Lambton, M. Bob Bailey. C’est une excellente nouvelle pour plus de 570 clients qui bénéficieront de ces importants investissements. »

« Pour favoriser le bien-être social et économique des collectivités rurales et mal desservies du Sud-Ouest de l’Ontario, il est essentiel d’étendre l’accès à un service Internet à haute vitesse fiable, a déclaré le président du conseil d’administration de SWIFT, M. Gary McNamara. En collaboration avec les gouvernements de l’Ontario et du Canada, nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui que les travaux que fait SWIFT vont de l’avant pour étendre le service à large bande dans le comté de Lambton, car les travaux ont commencé pour relier à un meilleur service Internet 578 foyers et entreprises supplémentaires de cette municipalité. »

Les efforts se poursuivent pour combler les lacunes dans l’accès au service Internet à large bande dans le Sud-Ouest de l’Ontario par un investissement fédéral-provincial de plus de 191 millions de dollars, qui permettra d’offrir un service Internet rapide, fiable et abordable à des milliers de foyers et d’entreprises. Cela permettra aux collectivités d’attirer de nouvelles entreprises, de renforcer les économies locales et de créer davantage de possibilités et d’emplois bien rémunérés dans l’Ontario rural.