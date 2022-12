Les employés, bénévoles, membres et partenaires du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) se sont réunis le 3 décembre à l’hôtel DoubleTree by Hilton pour leur souper des Fêtes, un buffet suivi d’un spectacle du groupe musical Folklofolie.

La soirée était animée par François Kodji, un employé du CCFL et un entraîneur sportif rempli d’énergie et qui s’est très bien tiré d’affaire. Pour Paulette Desjardins, cette soirée marquait la fin d’une première année plutôt chargée pour la directrice générale de l’organisme.

« Cette dernière année s’est déroulée tellement rapidement, raconte Mme Desjardins. Nous sommes sortis de la pandémie puis nous avons recommencé petit à petit les activités en personne, mis en place de nouveaux programmes avec l’appui des bailleurs de fonds et créé un Comité consultatif des organismes ethnoculturels avec les chefs de file des différentes communautés. J’en suis très fière! De plus, le fait que tous nos employés sont revenus après deux années difficiles de la pandémie est une victoire pour moi. Aujourd’hui, nous avons encore plus d’employés qu’auparavant et notre programmation est très diversifiée. »

Avec le réaménagement du Carrefour, le déménagement de la bibliothèque et les nouveaux services offerts, on peut dire que la directrice générale a mis son empreinte sur le CCFL et sur le party de Noël! Elle a démontré tout son talent en interprétant quelques chansons d’occasion accompagnée du duo André Varin et Marie-Claude Gagnon de Folklofolie, dont le grand succès White Christmas.

Au cours de la soirée, pendant que les convives se régalaient au buffet, Marie-Claude Gagnon a joué du violon, créant ainsi une ambiance de fête. Lorsque le groupe est monté sur scène après le repas, ce fut électrique. Les participants n’ont pu résister au rythme endiablé de la musique et se sont levés en bloc pour danser.

En passant du cajun au bluegrass, du rock’n’roll au country traditionnel, André Varin excellait dans ce spectacle divertissant. La foule a beaucoup apprécié l’énergie contagieuse déployée par le groupe.

« Un violon endiablé, une guitare solide et une voix puissante sont mis en avant-plan par le biais d’un vaste répertoire allant du folklore au traditionnel, du celtique au folk », annonce le site web du groupe, et ce dernier a été à la hauteur.

« Le succès sans équivoque du spectacle de FolkloFolie résulte de la symbiose entre la finesse de l’animation humoristique et l’interaction avec le public, toujours avide de prendre part à cet évènement musical fort amusant. Que ce soit pour un pas de danse, un tour de chant ou la manipulation d’un instrument de musique, le public devient incontestablement la vedette du spectacle », peut-on lire sur leur site et ce fut le cas à London.

Le CCFL a aussi tenu deux tirages et remis une trentaine de prix de présence, des cadeaux offerts par des organismes et entreprises de la région. Bref, une soirée de détente, de partage et de fierté communautaire qui termine en beauté une année de développement pour le Carrefour francophone de London.