Le gouvernement de l’Ontario vient en appui au secteur des arts grâce à un financement ponctuel de 25 millions de dollars visant à aider les artistes et les organismes artistiques à survivre à la pandémie de COVID-19, à demeurer solvables et à se préparer au moment où les établissements pourront rouvrir pleinement, offrir une programmation complète et accueillir à nouveau les visiteurs et le public.

Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, a présenté aujourd’hui les détails de cette annonce.

Dans le cadre de ce financement, 24 millions de dollars seront versés à 140 organismes artistiques de l’Ontario, notamment :

4th Line Theatre, Millbrook

Varley Art Gallery, Markham

Hot Docs, Toronto

MacLaren Art Centre, Barrie

Mariposa Folk Foundation, Orillia

Lighthouse Festival Theatre, Port Dover

London Arts Council, London

Great Canadian Theatre Company, Ottawa

« Les organismes artistiques contribuent de manière importante à notre province, fournissant des milliers d’emplois aux musiciennes et musiciens, aux écrivaines et écrivains, aux peintres, aux actrices et acteurs, aux danseuses et danseurs, aux machinistes et aux nombreuses autres personnes qui travaillent dans les coulisses, a déclaré la ministre MacLeod. Ils nous procurent des divertissements, mais ils jouent également un rôle important dans la reprise économique et sociale de la province. Leur apporter l’aide dont ils ont besoin est un élément essentiel de notre plan visant à soutenir les personnes, les familles et les créateurs d’emplois touchés par le virus, tout en jetant les bases d’une reprise économique à long terme. »

De plus, la somme d’un million de dollars permettra d’apporter un soutien indispensable directement aux artistes et aux créatrices et créateurs de toute la province. De plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur les conditions d’admissibilité et les délais de dépôt des demandes, seront bientôt disponibles sur le site Web du Conseil des arts de l’Ontario.

« Nous sommes honorés que la ministre MacLeod ait demandé au Conseil des arts de l’Ontario d’assurer la gestion de cette initiative spéciale, a déclaré la présidente du CAO, Rita Davies. Alors que la pandémie accable tant de personnes dans cette province, nous remercions le gouvernement de reconnaître le secteur des arts comme étant l’un des plus durement touchés. L’annonce d’aujourd’hui souligne également la contribution essentielle que les arts apporteront à la reprise économique et sociale des collectivités de l’Ontario. »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du budget de l’Ontario de 2020 : Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance, la prochaine phase d’un plan d’action global visant à répondre aux effets dévastateurs de la COVID-19 sur la santé et l’économie.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario