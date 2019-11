Au cours des dernières années, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a habitué sa clientèle à des assemblées générales annuelles (AGA) pendant lesquelles de grandes annonces étaient faites. Ce ne fut pas le cas le vendredi 8 novembre alors que l’organisme s’est contenté de déposer son bilan, certes reluisant.

Le CCFL a connu une expansion remarquable et cela se reflète au niveau des états financiers, le premier point d’importance à l’ordre du jour. Avec des revenus avoisinant les 2 458 000 $ et des dépenses d’environ 2 248 000 $, l’organisme a dégagé des excédents frôlant les 180 000 $ après amortissement des immobilisations. Cette situation inusitée pour un organisme sans but lucratif est en fait délibérée : le CCFL a entrepris d’économiser une partie de ses produits dans le but de se doter d’un nouveau bâtiment. Les bailleurs de fonds sont au courant de cette initiative qui suit son chemin sans problème jusqu’à maintenant.

Dans son rapport du président, Philippe Morin a insisté sur le mérite des employés : « Tout notre personnel a continué de contribuer aux succès de notre organisme grâce à leur engagement constant et à leur travail acharné. Je tiens à les remercier tous et toutes au nom du conseil d’administration pour leur dévouement et leur engagement envers la réussite de notre organisme ». La contribution de chacun a permis à l’organisme de se dépasser : « L’avenir du CCFL est très prometteur. Le CCFL connaît depuis 2015 une excellente croissance qui nous a permis, au fil des années, d’ajouter de nombreux programmes et services au bénéfice de la communauté francophone de London. »

Dans la foulée de ce qu’a dit M. Morin, le directeur général, Jean-Pierre Cantin, a déposé son rapport. Afin de rendre la présentation des résultats plus intéressante pour l’assistance, c’est cependant sous la forme de brèves vidéos préparées par les employés qu’un compte-rendu des activités de la dernière année a été fait : interventions des travailleurs en établissement dans les écoles, rassemblements ethnoculturels, services de garde de L’Escale, activités du Carrefour des adultes et des aînés, soins, références et ateliers du Carrefour communautaire régional francophone de santé et services sociaux, etc. Voilà autant de programmes qui ont connu une croissance de leur clientèle, une diversification de leurs activités, un dépassement des objectifs ou encore, chose plus difficile à quantifier mais sans doute plus précieuse, une satisfaction accrue de la clientèle.

Le conseil d’administration sera formé, pour l’année 2019-2020, de Philippe Morin, Paul Levac, Fairouze Touni, Natalie Doucet, Raoul Manga, Laurent Ruffo-Caracchini, Julie Chalykoff et Bernard Goure. L’AGA s’est terminée par une brève intervention de Blandine Lesage, la nouvelle représentante du Sud-Ouest au conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, qui tenait à se présenter à la communauté.

Un bilan de l’année du CCFL, c’est presque un bilan de la vie francophone à London tant l’organisme y est présent par ses nombreux programmes. Au cours de cette nouvelle année administrative qui commence, le CCFL poursuivra sa mission pour le plus grand bien de la communauté.

PHOTO : L’assistance a pris connaissance des divers rapports présentés.