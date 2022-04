Le Centre communautaire francophone Sarnia-Lambton (CCFSL) présentait sa neuvième assemblée générale annuelle (AGA) de façon virtuelle et en personne le vendredi 22 avril.

C’est la présidente de l’organisme, Tanya Tamilio, qui a présidé la rencontre. À l’ordre du jour : présentation des rapports d’activités et financier ainsi que l’élection des membres du conseil d’administration (CA). À noter que quatre membres du CA manquaient à l’appel, en confinement à cause de la COVID-19.

Après vérification du quorum et le mot de bienvenue, Marc Brazeau de la firme Marcil Lavallée a présenté le rapport financier de la dernière année financière. Le Centre a généré un excédent de près de 50 000 $ sur ses revenus autogérés grâce, entre autres, à son service de traiteur et la location de salles. Un renversement de situation important comparé au déficit de l’année précédente.

Ce rapport a été suivi par celui des activités présentées par la présidente.

« Ce fut une année où la participation s’est accrue et nos revenus ont augmenté, et au cours de laquelle nous avons continué à innover, ce qui a rapporté des résultats plus qu’encourageants, explique tout sourire Mme Tamilio.

« Et le 13 décembre, à 10 h 40, nous avons reçu un appel qui éventuellement changera la dynamique de la Francophonie à Sarnia. La Ville est maintenant une région désignée en vertu de la Loi sur les services en français.

« Le député Bob Bailey a mentionné, lors d’une séance de photos, que la ministre Caroline Mulroney lui a dit que c’est le dynamisme des francophones dans notre communauté qui a fait que nous ayons reçu la désignation, poursuit la présidente. Elle était touchée par la cohésion, la collaboration entre les organismes et l’appui de tous les élus. »

Parmi les autres faits saillants des 12 derniers mois, le Centre a reçu des subventions de la Fondation Trillium (programme des Fonds de résilience) et de Patrimoine canadien, ce qui a permis à l’organisme d’augmenter sa programmation, en plus d’embaucher du personnel pour la coordination des activités.

« Grâce à une subvention du ministère des Services aux aînés et de l’accessibilité, ainsi que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous avons pu embaucher une coordinatrice pour cette clientèle de 50 ans et plus, ajoute Mme Tamilio.

« Le club de l’âge d’or La Gaieté a offert une série d’ateliers sur la sécurité routière, alerte contre la fraude, un cours de 16 heures en premiers soins de la santé mentale, sans oublier les cafés-causerie en virtuel et maintenant en personne.

« Nous continuons également à offrir le service de repas chauds pour plus de 70 personnes par semaine. Quelque 1400 heures de bénévolat ont été offertes à nos aînés en 2021. »

En plus de cette programmation, le Centre gère une boutique en ligne d’articles franco-ontariens, et une variété de services tels que la location de salles, un service de traiteur, du jardinage pour les aînés habitant à domicile et des cours de français pour les anglophones.

« L’année 2021 a permis à notre organisme de s’étendre dans la communauté, conclut la présidente. Nous avons saisi chaque occasion pour nous faire connaître et sensibiliser la communauté au fait qu’il y a des francophones à Sarnia. »

Les efforts de l’équipe du Centre ont attiré l’attention du maire de Sarnia qui a ajouté le nom de Tanya Tamilio sur sa liste d’honneur. Un hommage qu’elle a vite partagé avec tous les membres du CA. Bref, l’année 2021 en aura été une charnière pour l’organisme qui a maintenant le vent dans les voiles, des employés, des revenus autres que des subventions gouvernementales et surtout, la vision que ce n’est que le début pour cette communauté francophone du Sud-Ouest.