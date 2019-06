L’année 2018-2019 aura été pour l’équipe de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest une période de transition et de transformation. Le 14 juin dernier, les dirigeants et membres de l’organisme étaient réunis à Windsor pour la 9e assemblée générale annuelle de l’Entité.

Dès l’hiver 2018, le conseil d’administration travaille étroitement avec le directeur général afin d’établir un plan de relève pour le remplacer. Jacques Kenny prenait sa retraite après huit années de service à l’Entité. Le comité exécutif procède alors au processus d’évaluation et d’embauche d’un remplaçant et le 8 décembre 2018, annonce la nomination de Constant Ouapo à titre de directeur général. M. Ouapo entre en fonction le 21 janvier et la même semaine, l’agent de planification au bureau de Windsor, Yvan Poulin, annonce son départ de l’Entité. Membre de l’équipe depuis presque le début, M. Poulin quitte pour la retraite le 31 mars dernier.

Un nouveau poste d’adjoint administratif est créé et, au début d’avril, l’Entité accueillait Guy Mian de Toronto pour occuper les fonctions d’agent de planification pour Windsor-Essex et Véronique Pous comme adjointe administrative. Cette dernière a dû quitter ses fonctions récemment pour déménager avec sa famille dans l’État du Texas aux États-Unis. Son poste reste à pourvoir.

« Le 7 juin 2018, la population a opté pour un nouveau gouvernement provincial, explique le président de l’Entité, Paul Lachance. Cet événement laissait présager des transformations dans le domaine de la santé. Il a fallu attendre jusqu’en février 2019 avant de connaître les intentions du gouvernement. Bien avant le projet de Loi 74 sur les soins de santé pour la population, le Regroupement des Entités de planification en Ontario était déjà à pied d’oeuvre pour faire entendre la voix et les besoins des francophones. Le travail se poursuit tant au niveau régional que provincial. »

Constant Ouapo aborde la question des réformes conservatrices dans son rapport : « Sur le plan externe, les réformes initiées par le gouvernement actuel ont abouti à la mise en place du projet de Loi 74 sur les soins de santé. La promulgation imminente de celle-ci changera le mode opératoire des acteurs du système de santé, les soumettant à une plus grande obligation de résultats. Notre Entité ne saurait opérer en marge de cette nouvelle dynamique, elle à qui incombe la lourde responsabilité de veiller à ce que l’expérience du patient francophone sur notre territoire s’améliore en termes de meilleure accessibilité aux soins de santé en français. »

M. Ouapo a indiqué que son organisme accordera une place de choix aux initiatives « de planification potentiellement génératrices de services de santé en français à travers des partenariats solides avec les fournisseurs ». Cette approche fait partie du plan d’action de l’organisme.

Au cours de la dernière année, une série de vidéos portant sur l’offre et la demande active a été produite pour être montrée aux fournisseurs de services de santé et à la communauté. À London, quelques fournisseurs de services de santé en français se sont réunis pour former Le Carrefour de santé francophone hébergé au Centre communautaire régional de London qui a depuis changé son nom pour le Carrefour communautaire francophone de London.

Trois nouveaux membres se joignent au conseil d’administration, soit Yves Mainville qui représentera le centre communautaire La Girouette de Chatham, Richard Makitu Ndolomingo du Collège Boréal à Windsor et Myra Speller, représentante du Club Jolliet à Sarnia.

En fin de rencontre, le président de l’Entité a rendu hommage à Jacques Kenny et Yvan Poulin pour les nombreux services et accomplissements tout au long de leur mandat, mais aussi au sein de la communauté francophone de la région depuis de nombreuses années. Un moment émouvant pour les deux nouveaux retraités.

Finalement, les participants ont soupé ensemble avec deux invités spéciaux, soit le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, et Mariette Carrier-Fraser, membre du Comité consultatif des services de santé en français. Ces derniers participaient le lendemain à un atelier de formation du conseil d’administration de l’Entité sur la transformation du système de santé et la mise en place d’un plan stratégique triennal.

PHOTO – De gauche à droite: Constant Ouapo, Paul Lachance et Yvan Poulin