Le jour de l’Action de grâce, le Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia a profité de ce congé pour tenir la quatrième édition de son rallye annuel sous forme de chasse au trésor dans les rues de la municipalité. Quelque 50 participants divisés en équipes sous deux catégories, famille et adulte, devaient trouver les réponses à une cinquantaine d’indices et prendre une photo à l’endroit où ils trouvaient la réponse de chacune des questions.

Plusieurs prix de participation ont été offerts ainsi qu’un trophée pour les gagnants de chaque catégorie. Au total, 11 équipes ont tenté leur chance dans cette version francophone communautaire de Amazing Race Canada. De plus, les personnes costumées pour cette activité gagnaient des points supplémentaires pour leur équipe.

« On nous a posé de nombreuses questions sur la région, la francophonie, le paysage où l’on se trouvait, etc., raconte l’une des participantes, Tanya Tamilio. C’est une activité très amusante au cours de laquelle tu as deux heures pour répondre à toutes les questions et exigences de cette chasse au trésor. On nous a fait faire des choses pas mal originales telles que trouver le nom d’un lama à la ferme d’animaux, ramasser une plume, trouver la plus grosse pomme, une citrouille, et plus encore. Que du plaisir! »

Deux équipes sont ressorties grandes gagnantes de cette journée : celle d’Olivier Lacasse dans la catégorie adulte qui était composée de Nathan Hickey, Curtis Robichaud, Darcy Robichaud, et Kelsey Moore; ainsi que celle de Patricia Boivin dans la catégorie famille.

L’équipe de Tanya Tamilio avec Marie G. Briand, Ginette et Normand a terminé en deuxième place.

Après l’activité, de la pizza a été servie aux participants, une gracieuseté du Club Jolliet. Ces derniers en ont profité pour partager les faits saillants de leur rallye.

Un franc succès!

Photo (courtoisie du Centre Jolliet) : L’équipe championne d’Olivier Lacasse dans la catégorie adulte