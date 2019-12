Les visiteurs au Centre communautaire francophone de Sarnia l’ont sans doute remarqué : un vaste remue-ménage a pris place, cet automne, dans la cuisine. C’est que l’organisme avait décidé d’y apporter maints changements des plus nécessaires et ces innovations ont été rendues possibles grâce à une subvention de 133 500 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Comme le veut l’usage, un événement de reconnaissance à l’endroit de la fondation devait avoir lieu. C’est pour cette raison que, le 6 décembre dernier, représentants du centre, du gouvernement, des contracteurs embauchés et de l’école secondaire Saint-François-Xavier (SFX) se sont rassemblés pour procéder à l’inauguration de la nouvelle cuisine.

Pourquoi était-il nécessaire d’effectuer de tels travaux d’envergure au Centre communautaire? N’ayant ouvert ses portes qu’en 2013, ses infrastructures et équipements étaient encore en bon état. Par contre, les besoins, eux, avaient changés, et s’il n’était pas nécessaire de rénover l’édifice à proprement parler, d’importantes modifications devenaient pressantes.

Tanya Tamilio présente fièrement la plaque Trillium.

« Quand des élèves de SFX venaient pour leur cours de cuisine et qu’ils étaient 10 ou 12, il n’y avait pas assez de place », explique d’entrée de jeu Tanya Tamilio, présidente du centre. Les élèves de l’école secondaire Franco-Jeunesse disposent de leur propre cuisine pour ce type de cours mais pas ceux de l’école voisine qui doivent se rendre au centre. Rappelons que le centre et les deux écoles sont situés dans le même bâtiment.

Ce n’est pas tout. De manière générale, il était plutôt difficile, lors des activités comprenant un repas, de faire coexister dans le même espace cuisiniers et bénévoles responsables du service. L’exiguïté de la cuisine se prêtait peu au va-et-vient incessant qui caractérise souvent, en coulisse, les soirées qui rassemblent de nombreux participants. Le manque de place et la disposition peu pratique des lieux affectaient aussi la logistique de la préparation des repas.

Tout cela est désormais chose du passé. Le mur qui séparait la salle communautaire de la cuisine a été déplacé pour donner plus d’espace à ceux qui travaillent dans cette dernière. Un autre mur, derrière lequel se trouvait un débarras largement inutilisé, a été abattu avec pour résultat d’agrandir la cuisine encore plus. Un comptoir a été rallongé de plus de deux mètres et celui qui était situé au centre de la pièce est désormais en acier inoxydable et aussi plus spacieux puisque le lavabo qui s’y trouvait a été retiré. Par contre, un nouveau lavabo a été installé un peu plus loin et, pour compléter le tout, la cuisine dispose dorénavant d’un nouveau four, de nouvelles armoires et d’une climatisation améliorée.

Un goûter a rassemblé les participants après la cérémonie.

Une plaque commémorant l’appui de la fondation Trillium a été remise au Centre communautaire pendant la brève cérémonie. Celle-ci a rassemblé, outre Tanya Tamilio, Bob Bailey, député provincial de Sarnia, des élèves du cours de cuisine de SFX, quelques enseignants et des représentants des entreprises responsables des travaux. Considérant que ces dernières ont accordé d’importants rabais au centre et se sont montrées des plus serviables tout au long des travaux, il n’est pas superflu de les nommer : Bill Hoekstra General Contracting, Ainsworth Technical et Collins Frazer Engineering.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia est maintenant des mieux équipés pour offrir à ses cuisiniers jeunes et moins jeunes une expérience plus commode.

PHOTO : De gauche à droite: Cheyenne Baalbaki (élève), Bob Bailey (député), Brian Storr (Ainsworth Technical), Gaston Croteau (bénévole au Centre communautaire), Shawn Maguire (Collins Frazer Engineering), Bradford Silverthorne (élève) et Andrew Clark (Bill Hoekstra General Contracting)