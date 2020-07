Au soutien de la lutte constante contre la COVID-19 et dans le cadre du plan de la province pour éliminer les soins de santé de couloir, le gouvernement de l’Ontario annonce la création de cinq nouvelles équipes Santé Ontario et offre du financement supplémentaire afin de mieux coordonner les soins.

« Au cours des derniers mois, les équipes Santé Ontario ont fait preuve d’une réaction remarquable face à l’éclosion de la COVID-19 en simplifiant l’achat d’équipement de protection individuelle, en soutenant la dotation en personnel des foyers de soins de longue durée et des centres d’évaluation, et en élargissant les options en matière de soins virtuels, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, le 23 juillet dernier. Pour ce faire, elles ont abattu des obstacles qui existaient depuis longtemps afin de mieux coordonner les soins, tant pour appuyer les patients que nos braves héros de la première ligne. L’annonce d’aujourd’hui concernant la création de cinq nouvelles équipes se fondera sur cette réussite alors que nous continuons à déployer notre plan pour vaincre la COVID-19. »

Les cinq nouvelles équipes Santé Ontario couvrent respectivement le district d’Algoma, la région de Niagara, la région de London-Middlesex, un large secteur de la ville d’Ottawa et la portion de la région de York constituée des villes de Vaughan, Richmond Hill et King City.

Les équipes Santé Ontario réunissent des fournisseurs de soins de santé qui travaillent au sein d’une équipe afin d’améliorer les résultats des patients. Grâce aux équipes Santé Ontario, les transitions des patients d’un fournisseur de soins à un autre se feront plus en douceur, par exemple entre les hôpitaux et les fournisseurs de soins à domicile, en évitant aux patients d’avoir à répéter leur histoire, en mettant en place un dossier unique et un seul plan de soins. Les patients et les familles auront aussi accès à des services de cheminement et de coordination 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

La province investit également jusqu’à 25,25 millions $ pour soutenir directement les 29 équipes Santé Ontario approuvées. De ce financement, 9,5 millions $ seront consacrés aux soins virtuels, qui offriront un meilleur soutien aux populations et aux personnes vulnérables qui ont été déclarées positives à la COVID-19. Avec la somme restante de 15,75 millions $, chaque équipe Santé Ontario recevra un maximum de 375 000 $, qui seront utilisés aux fins suivantes : l’accroissement des soins numériques, notamment la formation, l’éducation et l’achat de nouveaux outils et de nouvelles technologies pour les consultations virtuelles, la prise de rendez-vous en ligne et des portails pour les patients; la mise en place de ressources humaines spécialisées pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau modèle de soins, notamment des interventions plus collaboratives concernant la COVID-19; l’achat d’outils d’information commerciaux pour mesurer le rendement et les résultats du modèle d’équipe Santé Ontario.

« En regardant au-delà de la menace immédiate de la COVID-19, les équipes Santé Ontario continueront à améliorer significativement les soins que les patients reçoivent, a continué la ministre Elliott. Nos investissements aideront à fournir des ressources additionnelles aux équipes afin d’élaborer ces nouveaux modèles de soins intégrés et d’élargir davantage les options de soins virtuels au profit des patients et des familles, en particulier durant la COVID-19. »

L’an dernier, le gouvernement de l’Ontario a commencé à déployer son plan pour édifier un nouveau système de santé intégré pour les patients en annonçant la création des 24 premières équipes Santé Ontario et de Santé Ontario, une agence unique supervisant la qualité de la prestation des soins de santé, et pour améliorer l’orientation et le soutien cliniques pour les fournisseurs. Les solides partenariats et les soins intégrés établis par les équipes Santé Ontario et Santé Ontario ont aidé à mieux positionner la province pour répondre rapidement et efficacement à la COVID-19. Alors que les équipes Santé Ontario continuent de se déployer partout dans la province, ces partenariats et les leçons apprises aideront aussi à mieux préparer la province à une seconde vague possible de COVID-19 et à la saison de la grippe.

SOURCE : Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: compte Twitter de la ministre): Christine Elliott au moment de l’annonce