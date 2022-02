Le gouvernement de l’Ontario met en contact plus de 100 demandeurs d’emploi du Sud-Ouest de l’Ontario avec une formation rémunérée et des placements en tant que préposés aux services de soutien à la personne grâce au programme de partenariat Grow Your Own HSW-PSW. Cet investissement de 2,5 millions $ permet de remédier à la pénurie de préposés aux services de soutien à la personne et de garantir aux résidents les soins de santé de haute qualité qu’ils méritent.

« Notre province a besoin d’un plus grand nombre de préposés aux services de soutien à la personne pour aider à prendre soin des membres de notre communauté qui en ont le plus besoin », a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « C’est pourquoi notre gouvernement investit dans des programmes qui mettent en relation les personnes qui ont eu des difficultés à trouver du travail avec des formations gratuites et des placements professionnels rémunérés dans des secteurs critiques, proches de leur lieu de résidence. »

Le programme de partenariat Grow Your Own HSW-PSW est offert dans le comté de Lambton, la ville de Sarnia, le comté d’Essex, la ville de Windsor et la municipalité de Chatham-Kent.

« Le partenariat entre Emploi et Services sociaux de Chatham-Kent, Ontario au travail et les municipalités de Windsor et du comté de Lambton est un exemple de la façon de remédier à la pénurie de travailleurs essentiels dans le domaine de la santé », a déclaré Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent. « Le programme a permis à 26 foyers de soins de longue durée et fournisseurs de soins de santé de disposer de personnel immédiat et à long terme à un moment où l’on nous rappelle l’importance de ces postes pour notre communauté. »

Le programme, qui est axé sur la formation des bénéficiaires du programme Ontario au travail et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et d’autres personnes qui ont été licenciées, dure 30 semaines et comprend une combinaison de formation en ligne, en personne et en milieu de travail.

Les participants sont rémunérés par les employeurs tout au long du programme et peuvent également recevoir jusqu’à 3000 $ pour compenser des frais tels que les déplacements et la garde d’enfants. Après avoir terminé la formation, les diplômés seront prêts à entamer une carrière gratifiante et à temps plein en tant que préposés aux services de soutien à la personne auprès de leurs employeurs respectifs.

L’investissement d’aujourd’hui fait partie du Fonds pour le développement des compétences de l’Ontario, d’une valeur de plus de 200 millions de dollars, conçu pour soutenir de nouvelles idées de formation et de développement des compétences qui aideront notre économie à se rétablir et à prospérer. Il s’appuie sur les efforts continus du gouvernement pour attirer, soutenir et protéger les travailleurs, faisant de l’Ontario le meilleur endroit au monde où travailler, vivre et élever une famille.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario