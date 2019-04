Sarnia, le 5 avril 2019 — Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’école, tout en représentant les équipes sportives sous une même image, l’école catholique Saint-Thomas-d’Aquin s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle. Son dévoilement s’est déroulé au gymnase de l’école, où étaient réunis élèves, parents, membres du personnel et dignitaires du Conseil scolaire catholique Providence.

Cette nouvelle image est le fruit d’un intense processus consultatif qui a engagé la participation des élèves, des parents ainsi que des membres du personnel et de la communauté.

« L’objectif était ambitieux ! Nous voulions une image unifiante, facilement identifiable, qui parlerait aux élèves et aux athlètes de l’école, et évoquerait qui nous sommes et ce que nous accomplissons, c’est-à-dire une école de langue française dédiée à la réussite et l’épanouissement optimal de chaque élève, dans un environnement inclusif fondé sur la foi. Le défi a été de concevoir un symbole qui unissait à la fois l’excellence académique et sportive, tout en restant minimaliste », affirme fièrement Mélissa St-Denis, directrice de l’école catholique Saint-Thomas-d’Aquin. Ce nouveau logo se veut contemporain, rassembleur, aux tendances actuelles ainsi qu’à l’image de sa communauté scolaire et des valeurs éducatives de l’école.

Par la même occasion, l’école catholique Saint-Thomas-d’Aquin a présenté un nouveau venu dans sa communauté scolaire : sa toute nouvelle mascotte, représentant l’emblème du faucon, qui accompagnera ses athlètes lors d’événements sportifs et animera petits et grands lors d’activités spéciales. Choisi par les élèves lors d’un vote en juin dernier, le faucon évoque la résilience, la patience, la rapidité, l’analyse et la stratégie ainsi que le succès.

L’école catholique Saint-Thomas-d’Aquin accueille aujourd’hui quelque 270 élèves, de la maternelle à la 6e année, provenant de la région de Sarnia et ses environs. Le nouveau logo de l’école sera progressivement intégré à ses différents éléments visuels et plateformes au courant des prochains mois.

SOURCE : Conseil scolaire catholique Providence