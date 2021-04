Lors du confinement, plusieurs élèves se sont retrouvés à se tourner les pouces ou devant le téléviseur pour passer le temps. Ce n’est pas le cas pour Gabriella Kikwaki, élève de 6e année à l’École élémentaire Marie-Curie, car le confinement lui a permis de s’épanouir et de découvrir un nouveau passe-temps : l’écriture. Passionnée de lecture depuis toujours, Gabriella étudie présentement en mode virtuel et débutera la 7e année à l’École secondaire Gabriel-Dumont de London l’an prochain.

« Lors du dernier confinement, je m’ennuyais et je n’avais rien à faire après la fermeture des écoles et j’ai toujours voulu écrire un livre. Je me suis donc lancée et j’ai rédigé Un lien entre deux mondes, qui comporte deux volumes et est disponible en français et en anglais.

« Après avoir commencé, je ne pouvais plus m’arrêter et depuis j’ai écrit cinq livres au total. J’ai toujours aimé la fantaisie et les mystères galactiques. L’histoire de mon premier livre se déroule dans une galaxie où se mêlent magie, amitié, courage et fantaisie », raconte Gabriella.

Un lien entre deux mondes

Ce livre fantastique, publié en février 2021, s’adresse aux jeunes adultes et a déjà reçu plusieurs commentaires positifs. « Ce livre est incroyable. C’est une grande histoire fantastique qui parle de courage et d’espoir. L’auteure n’a que 11 ans. Les personnages sont drôles et l’histoire est pleine d’actions. Je recommande fortement ce livre pour tout le monde. »

Résumé: « Deux mondes, un objectif, l’histoire va être révélée. Bonjour, mon nom c’est Alaura. Dans cette histoire, je découvre qu’il y a un univers parallèle à la planète Terre qui s’appelle Aliese. J’apprends aussi que j’ai une soeur, nommée Alia, perdue depuis longtemps. Mais tout n’est pas aussi beau qu’il n’y paraît, il y a également les forces du mal : les Gaulris et leur roi Zefron. C’est pourquoi mes amis, ma soeur et moi devons arrêter le roi Zefron avant qu’il ne réunisse les deux univers parallèles, ce qui serait une destruction totale. »

À la fin du livre, on y retrouve des illustrations des divers personnages de l’histoire, le tout dessiné par l’élève.

« J’étais très impressionné lorsque Gabriella nous a montré la première ébauche de son livre. Elle avait écrit plus de 45 pages d’un coup et continuait d’avoir des idées à n’en plus finir! Nous l’avons encouragée dans son cheminement et l’avons aidée à publier et rendre son livre disponible en ligne. Nous avons effectué beaucoup de recherches au niveau de la publication et la distribution, car nous n’avions aucune idée sur comment publier un livre. C’était tout nouveau pour nous. Nous avons finalement décidé de procéder avec Tellwell, une entreprise canadienne qui nous a aidés dans tout le processus », raconte Olivier Kikwaki, un papa très fier de sa fille.

Gabriella a déjà terminé le prochain tome de Un lien entre deux mondes qui mettra fin aux aventures fantastiques d’Alaura dans un univers pas comme les autres.

Restez à l’affut! Cette jeune de 11 ans (bientôt 12) saura sûrement nous surprendre avec plusieurs autres aventures. Ses talents d’auteure et sa créativité ne font que commencer, car elle dit vouloir continuer d’écrire même lorsqu’elle sera grande. Pour vous procurer un exemplaire de son livre et pour en savoir plus sur les projets futurs de Gabriella, visitez le site https://authorgabriellakikwaki.com

SOURCE – Conseil scolaire Viamonde

(Crédit photo : avec l’aimable permission de la famille et de l’auteure Gabriella Kikwaki)