Une ligue d’improvisation a été formée cet automne par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL). La Ligue amateure d’improvisation de Sarnia (LAIS) a présenté son premier match le 4 novembre dans le gymnase du centre communautaire.

Quatre équipes composées chacune de trois joueurs s’affrontent dans une mini patinoire dans une tenue réglementaire. Un arbitre se charge de faire respecter les règles et de comptabiliser les points. Il porte une tenue d’arbitre de hockey. À la fin de la lecture du thème choisi pour l’impro, les joueurs de chacune des équipes ont 20 secondes pour se concerter (ce qu’on appelle le caucus).

David Lauzier, coordinateur au CCFSL, fait partie de l’équipe des Verts. « Nos quatre équipes sont les Rouges avec Nadia Ouzzif (capitaine), Jean-Michel Racine et Amy Wilcox-Burnett, les Bleus avec Lisa Bélanger (capitaine), Samuel Boily et Marie-Claude Émond, les Verts avec moi comme capitaine, Joël Lochhead et Isabelle Bouffard, et les Noirs avec Natalie Normand (capitaine), Martin Carrier et Mickie Oetelaar. L’arbitre qui gère les matchs est Olivier Lacasse », mentionne M. Lauzier.

Pour cette première joute, les Verts ont affronté les Noirs sur deux périodes d’une trentaine de minutes chacune avec des improvisations sur différents sujets. Une vingtaine de spectateurs ont participé à cette première qui s’est avérée un succès.

« Les spectateurs ont tellement ri lors de cette soirée que l’un d’entre eux a été obligé de changer de pantalon », ajoute David Lauzier.

L’équipe des Noirs a remporté la première joute au compte de 6 à 5. Cette activité était commanditée par le Centre culturel Jolliet, le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire Viamonde et la firme Discitus.

La prochaine rencontre, qui mettra au défi les Rouges et les Bleus, aura lieu le 2 décembre au même endroit. Les organisateurs s’attendent à ce qu’il y ait davantage de spectateurs pour cette deuxième soirée d’impro.

Photo : (courtoisie CCFSL) Quatre des joueurs participants à cette première joute d’improvisation. De gauche à droite : Martin Carrier, Joel Lochhead, Natalie Normand et Isabelle Bouffard. Photo : courtoisie du CCFSL)