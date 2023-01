Un projet piloté par La Ribambelle, en collaboration avec la Ville de London pour le financement et la logistique, a permis de mettre sur pied la première marche littéraire en français.

Des chevalets en bois sont placés dans différents parcs de la municipalité et sur lesquels sont installés les pages d’un livre pour enfant.

« Le livre choisi est Tout le monde! d’Élise Gravel, explique la responsable du projet et adjointe à la direction générale à La Ribambelle, Camille Beaulieu. Les livres sont changés chaque mois ou un peu plus longtemps s’il fait trop froid. Au cours de l’année, nous aurons d’autres livres en français, mais aussi bilingues (français-anglais) et même trilingues avec des langues des Premières nations, si possible. » La photo ci-dessous a été prise au parc Meadowgate dans le quartier Summerside.