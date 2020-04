Ces temps-ci, à peu près tout le monde est en mode virtuel. Difficile de s’imaginer ce que serait le quotidien sans internet, un outil dont le Réseau-femmes fait bon usage. L’organisme propose d’ailleurs des « Télémarches » matinale aux résidentes du Sud-Ouest.

La première se tiendra le lundi 6 avril à 8 h. En quoi cela consiste-t-il? Tout simplement à relever le défi de la distanciation sociale par l’entremise du web! Comme il est interdit de se rassembler mais légal de faire des promenades à l’extérieur, le Réseau-femmes invite sa clientèle et toutes celles intéressées par cette initiative à demeurer active en marchant (sur le trottoir, dans leur cour arrière, sur un tapis roulant, etc.) tout en bavardant à distance avec Zoom, une application conçue pour les vidéoconférences.

À raison de trois fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi), les participantes se rencontreront en ligne pendant 30 minutes (8 h-8 h 30).

Jusqu’à 100 personnes peuvent se joindre à une conversation sur Zoom, une mosaïque de vidéos permettant de voir chacune d’elles, notamment l’internaute qui s’adresse aux autres et dont la vidéo est en plus grande dimension. Cela dit, bien que l’équipe du Réseau-femmes sera en ligne de cette façon, personne n’est obligée de se filmer, l’utilisation d’une webcam n’étant pas nécessaire pour participer. Qui plus est, avoir accès à un ordinateur ou un téléphone intelligent n’est pas non plus un prérequis : une simple ligne téléphonique suffit.

Bien que cela soit encouragé par le biais d’écouteurs, marcher ou se livrer à une quelconque activité physique n’est pas non plus obligatoire mais encouragé.

Différents sujets seront abordés au fil des rencontres. Autant que possible, l’accent sera mis sur ce qui demeure positif en ces temps difficiles. En effet, le stress et les inconvénients ne doivent pas faire oublier le reste, ce qui est tenu pour acquis mais qui fait une grande différence : manger à sa faim, vivre dans un pays prospère, avoir des amis sur qui on peut compter, etc.

De la musique francophone sera également diffusée et les participantes seront invitées à partager sur Facebook des photos prises au cours de leur marche, en particulier si cela illustre quelque chose de significatif pour elles.

La directrice générale, Mariah Amor, est responsable de l’animation des séances matinales. « Les gens ont demandé d’autres temps : 8 h le matin, ça ne convenait pas nécessairement à tout le monde. Donc on pense à organiser des rencontres virtuelles en après-midi et en soirée », explique-t-elle. Une quinzaine de femmes se sont inscrites en date d’aujourd’hui et il s’agit, pour la plupart, de leur première activité avec l’organisme.

Pour s’inscrire, il suffit de suivre ce lien. Celles qui n’ont pas accès à internet et qui doivent ou préfèrent utiliser une ligne téléphonique n’ont qu’à téléphoner au 226-349-9907 et les instructions nécessaires leurs seront communiquées.

Nombreuses sont les femmes qui ont perdu leur emploi au cours des derniers jours et dont la vie sociale est désormais réduite à sa plus simple expression. En pareilles circonstances, il est facile de se laisser aller au découragement et à la procrastination. Cette nouvelle activité du Réseau-femmes arrive à point nommé pour briser l’isolement et encourager le maintien d’une vie active et organisée.