Les membres et employés de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St.Clair / Sud-Ouest (Entité 1) se sont réunis de façon virtuelle le 13 septembre pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

Par sa connaissance du milieu de la santé et des besoins de la communauté francophone, l’Entité 1 conseille et appuie Santé Ontario Ouest en matière d’offre de services de santé en français.

Au début de la rencontre, les participants ont observé un moment de silence pour rendre hommage à Yvan Poulin, ancien employé de l’Entité décédé en décembre 2021. « Celui que l’on surnommait amicalement la mémoire de l’Entité », confirme Paul Lachance, président de l’organisme.

Le président a ensuite souhaité la bienvenue à deux invitées : Marthe Dumont et Suzy Doucet-Simard, responsables des services de santé en français pour Santé Ontario et membres de l’Équipe Santé Ontario Ouest.

Avant de présenter les divers rapports de l’année financière 2021-2022, les membres du conseil d’administration se sont présentés tour à tour.

Dans le rapport annuel, M. Lachance et son directeur général, Paul Levac, font état d’un début d’année 2021-2022 qui les a obligés de « naviguer dans un monde qui est désormais rythmé par les confinements et les mesures sanitaires, mais qui s’est pointé vers une plus grande ouverture et une nouvelle normalité. L’Entité a pu poursuivre ses activités dans cette nouvelle dynamique de fonctionnement et d’engagement communautaire.

« L’importance d’avoir des soins de santé en français est apparue plus clairement encore pendant cette dernière année. L’Entité 1 s’est mobilisée pour assurer un partage d’information vérifiée des gouvernements fédéral et provincial ou des agences de santé publique, et des ressources mises à la disposition de la communauté par les fournisseurs de la santé pour soutenir la santé mentale et physique des francophones de nos régions, le tout en français. »

L’organisme a aussi lancé des consultations communautaires virtuelles dans les régions de Windsor et London pour mieux comprendre les besoins des nouveaux arrivants francophones.

La dernière année a aussi vu la poursuite d’une collaboration et d’un travail rapproché avec l’équipe de gestion de l’Entité 2 (régions de Waterloo Wellington et de Hamilton Niagara Haldimand Brant) avec qui l’Entité 1 partage la nouvelle région de Santé Ontario Ouest, qui couvre les deux territoires.

« Cette année d’exception nous a montré à quel point l’Entité 1 pouvait s’adapter et relever les défis pour continuer à honorer son mandat et poursuivre son travail afin de permettre un accès accru, aux francophones de nos régions, à des services de santé en français qui répondent à leurs besoins », conclut le président.

Le rapport complet de l’Entité avec les résultats du projet Améliorer la santé des francophones durant le temps de la pandémie de COVID-19, qui visait à identifier les lacunes qui existent parmi les francophones de Windsor-Essex et London-Middlesex par le biais des organismes qui desservent les communautés francophones, est affiché sur le site Web de l’organisme au www.entite1.ca.

Photo: Quelques-uns des participants à l’assemblée générale de l’Entité 1 (Photo : capture d’écran / RC)