Le 12 juin dernier, Épelle-Moi Canada (ÉMC) annonçait la nomination de Xavier Ngomsi de la région d’Owen Sound au poste de président du conseil d’administration (CA). Il sera accompagné d’une nouvelle équipe mise en place pour les deux prochaines années. Les autres membres élus du CA sont Jeanne Montigny (secrétaire), Augustin Yamgué (trésorier), Jules Champoux (administrateur), Susan Abidakun (directrice), et Gabriel Ngameni (directeur).

La nouvelle équipe de gouvernance d’ÉMC est formée de professionnels ayant de bonnes connaissances des rouages de l’organisme tout en disposant d’expériences variées dans la gestion d’associations communautaires.

« La nomination du nouveau CA arrive au moment où ÉMC est à une étape décisive de son développement, explique le président. En effet, au terme de ses quatre années de croissance ininterrompue, l’heure est venue de renforcer la présence de l’organisme au niveau régional, provincial, national et éventuellement international, tout en consolidant notre présence au sein de nos différentes régions actuelles. Avec une équipe exécutive engagée et dévouée sous la direction générale de Dorine Tcheumeleu, nous pourrons mettre en application ce plan d’action. Grâce à l’appui et l’engagement continuel des parents, bailleurs de fond, partenaires communautaires et commanditaires, nous y arriverons pour le bonheur de nos champions et le rayonnement de la langue française dans nos communautés. »

« Notre CA veut appuyer notre développement au niveau de notre plan stratégique basé sur trois axes pour les trois prochaines années qui sont un financement durable, une dynamique organisationnelle et un positionnement ontarien et pancanadien, indique Dorine Tcheumeleu. Avec la COVID-19, nous orienterons plus nos projets vers le numérique. Ceci nous permettra d’avoir une plus grande portée et d’élargir notre espace francophone et francophile. Nous voulons nous assurer de mettre en place une gouvernance synergique. »

Pour plus de renseignements au sujet d’Épelle-Moi Canada, visitez le site www.epellemoicanada.ca.

PHOTO – Xavier Ngomsi, président d’Épelle-moi Canada