Présentement en tournage, une initiative des 12 conseils scolaires franco-ontariens et du Consortium du Centre Jules-Léger permettra à une nouvelle mini-websérie d’être mise en ligne à temps pour le Mois national de l’histoire des Autochtones en juin. Intitulée Pagayons ensemble, ce projet bénéficie de l’appui du ministère de l’Éducation de l’Ontario, de L’écho d’un peuple, de TFO et de plusieurs collaborateurs.

Pagayons ensemble présentera neuf invités d’un peu partout en Ontario, représentant les divers peuples autochtones et souvent avec la double identité franco-ontarienne. Des émissions de 30 minutes chacune qui seront animées par l’Anishinabée Page Chartrand de la région de Sudbury, l’Inuk (Inuite) Émilie Stanton-Bursey, dont les ancêtres sont du Nunavik, et le Métis Christian Pilon, bien connu en Ontario français.

« Grâce à la magie de collaborations vidéo, nos animateurs nous amènent partout en Ontario et même au Nunavut et au Nunavik pour découvrir l’univers culturel et spirituel de 9 invités autochtones, avec une lunette traditionnelle, jeunesse et moderne, explique le directeur artistique du projet, Félix Saint-Denis. L’objectif principal de ces célébrations virtuelles est d’ouvrir les yeux et le coeur des élèves, du personnel et des familles des 450 écoles franco-ontariennes par rapport à la contribution des Autochtones et la beauté des cultures des différents groupes et nations principales en Ontario. On espère qu’en découvrant diverses personnalités, divers engagements culturels et spirituels et différentes régions de la province, en passant par le Nunaut et le Nunavik, les jeunes auront le goût d’explorer leurs racines pour retrouver leurs propres origines autochtones. Peu importe d’où on vient sur la planète, on a tous des ancêtres autochtones. On veut célébrer la force et la diversité de nos origines ! »

Les capsules vidéo seront accessible à tous sur le nouveau site web Pagayons ensemble qui sera lancé au début juin ainsi qu’une nouvelle page Facebook pour le partage de ressources virtuelles et de guides pédagogiques sur la culture autochtone d’un point de vue francophone.

« À cause de la pandémie de COVID-19 et du fait que tout le monde soit isolé, nous avons travaillé encore plus ensemble pour créer ce projet pour la jeunesse franco-ontarienne et les amener à découvrir tout l’héritage autochtone dans notre culture canadienne et des autochtones franco-ontariens, ajoute M. Saint-Denis. Ils feront la rencontre de Suzy Kies par exemple, une Abénaki de Toronto qui a créé la quête des visions pour amener les jeunes garçons à découvrir la culture autochtone dans le Centre-Sud-Ouest. Ou de la famille métisse algonquine Alexandre et Janique Labelle. Alexandre est né à Fergus près de London, une famille qui transmet sa culture autochtone d’une génération à l’autre, dont la construction de canoë avec de l’écorce de bouleaux, les valeurs écologiques de cet exercice, etc. »

L’équipe provinciale qui coordonne le projet est composée de la Métisse Geneviève Ethier du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, le Métis Christian Pilon (coordonnateur des invités autochtones), Félix Saint-Denis de L’écho d’un peuple à la direction artistique et l’équipe Le Réveil franco de William Burton, un jeune étudiant engagé de la région d’Ottawa à la direction de la production technique.

« En plus des émissions inédites Pagayons ensemble créées sur mesure pour la jeunesse franco-ontarienne, la programmation offrira des capsules pour tout-petits l’Heure du dodo produites par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, une sélection de la websérie Toutes mes relations créée par L’écho d’un peuple, une sélection des capsules Vous l’savez ast’heure de Stef Paquette ainsi que d’autres belles ressources », conclut le directeur artistique.

PHOTO – Les trois animateurs de l’émission : l’Anishinabée Page Chartrand de la région de Sudbury, l’Inuk (Inuite) Émilie Stanton-Bursey dont les ancêtres sont du Nunavik et le Métis Christian Pilon, bien connu partout en Ontario