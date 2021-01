Savoir utiliser un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent est plus que jamais nécessaire pour demeurer en contact avec le reste de la société. Pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait les outils informatiques, cela peut représenter un problème.

Bien qu’il ne faille plus les sous-estimer à ce chapitre, les aînés constituent encore aujourd’hui la majorité de ceux qui ont le moins d’expérience en termes de maniement des nouvelles technologies. C’est pourquoi le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) leur offrira sous peu un programme gratuit pour les aider à s’y retrouver. Nommé Techno-connexion, ce programme est en fait une réédition, l’organisme ayant déjà initié une première cohorte de francophones aux rudiments du web.

La formatrice d’alors sera de retour aux commandes de ce cours. Maria Banuelos, agente de liaison culturelle et communautaire au CCFL, en a expliqué les tenants et aboutissants à la dizaine d’aînés réunis en ligne pour le café virtuel du Carrefour des adultes et des aînés (CAAF).

Le programme, comme l’a défini Mme Banuelos, vise à ce que ses participants demeurent à jour avec leurs connaissances informatiques. Tant ceux dont les aptitudes en la matière sont très limitées que les autres ayant déjà un certain niveau avancement peuvent s’y joindre et y faire des progrès. « C’est très flexible et ça s’adapte à vos besoins », a commenté la formatrice.

La sécurité en ligne, les médias sociaux, la suite Microsoft Office, les virus, etc. : de nombreux sujets seront abordés pendant les huit semaines que dure le programme. Chaque mercredi à compter du 10 février, à partir de 15 h, les participants suivront une formation d’une heure. Pour ceux qui en ont besoin, une période de questions d’une heure suivra et Mme Banuelos abordera la matière avec plus de précision en fonction de l’appareil de chacun. Cet échange promet d’ailleurs d’être des plus intéressants puisque c’est généralement une foule de petits détails qui empêche l’utilisateur d’un appareil électronique d’en maîtriser le fonctionnement. Qui n’a jamais désespérément cherché où cliquer pour trouver une fonction?

Ce côté pratique du programme a d’ailleurs conduit Maria Banuelos, lors de sa rencontre virtuelle avec les aînés, à prendre quelques notes quant aux questions qu’ils se posent pour y répondre en temps et lieu. De plus, la disponibilité des uns et des autres ne devrait pas causer problème puisque le CCFL tâchera d’offrir une alternative à ceux qui ne pourront assister aux cours en direct.

Il est également bon de rappeler que des initiatives ont été prises afin que des iPads puissent être loués aux personnes âgées. Pour les aînés qui souhaiteraient s’équiper en la matière ou s’inscrire à Techno-connexion, il suffit de contacter le CCFL.

PHOTO – Maria Banuelos a présenté le programme aux aînés lors du café virtuel du CAAF ce mercredi matin.