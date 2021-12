Au cours de la période des Fêtes, les parents se cassent souvent la tête pour sortir les enfants de la maison et les tenir éloigner de leurs écrans électroniques pendant quelques heures. La pandémie de COVID-19 n’aidant pas la situation, les activités de plein air semblent toutes indiquées.

Situé le long de la rivière Thames dans le parc Springbank, le parc d’attractions Storybook Gardens semble tout droit sorti des contes de fées. Ouvert l’année durant, le site propose une panoplie d’activités et de surprises pour les jeunes. On y trouve un peu partout des illustrations et des statues de personnages fantastiques dont la Mère l’Oie, Pinnochio et Humpty Dumpty. Storybook Gardens a quelque chose de magique à offrir pour les enfants de tous âges.

L’hiver, et surtout pendant la période des Fêtes, la patinoire traverse un royaume féerique qui enchantera les petits comme les grands pour des heures de plaisir. Ouvert du mardi au dimanche, le sentier glacé de 250 mètres fait le tour du village enchanté avec des occasions de prendre des photos avec plusieurs personnages connus du jeune public. Sur le bord de la piste glacée, les visiteurs peuvent s’arrêter devant le kiosque Beavertails pour déguster des queues de castor chaudes (pâtisserie), des frites et de la poutine.

Le meilleur temps pour s’y rendre est après 17 h, lorsque le soleil est couché et que les milliers de lumières multicolores illuminent le parcours. Une expérience unique de patinage à faire en famille. Storybook Gardens est situé au 1958, Storybook Lane à London. Pour plus de renseignements sur les heures de patinage disponibles, visitez le site www.storybook.london.ca.