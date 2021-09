Que réservera l’automne en termes d’accessibilité aux services et aux activités? Les gouvernements se sont précipités pour faire vacciner la population et maintenant imposer le passeport vaccinal et les lieux de rassemblement doivent continuer à se plier aux directives sanitaires désormais bien connues.

En tous cas, les organismes francophones ont hâte de tourner la page sur cette aventure. Leur calendrier d’activités est déjà bien garni et les événements en personne s’y font davantage présents.

Ainsi, en septembre, le Réseau-femmes poursuit ses marches du samedi. Par le biais de Zoom, l’organisme convie sa clientèle le 16 septembre pour un dialogue autour du thème de l’anxiété et, le 23 septembre, un atelier portera sur l’avenir du télétravail afin de répondre aux préoccupations des femmes qui se voit offrir la possibilité de retourner au bureau.

En ce qui touche aux rassemblements, le 22 septembre en fin d’après-midi aura lieu, au bureau de Windsor de l’organisme, une rencontre conviviale où la fabrication de petits gâteaux sur le thème de l’automne sera le prétexte pour discuter de tout et de rien.

De son côté, le Centre communautaire francophone de Sarnia tient un bingo chaque premier mercredi du mois. Des prix sont en jeu lors de ces soirées qui se déroulent via Zoom et par téléphone et il faut contacter l’organisme pour se procurer des cartes.

Qui plus est, au début du mois d’octobre, le Centre prévoit également présenter – en présentiel si les politiques gouvernementales le permettent – son court métrage attendu de longue date et intitulé Comment retrouver le sourire (ou simplement ne pas le perdre).

Au Carrefour communautaire francophone de London, un barbecue marquera la fin de la saison estivale le 11 septembre. C’est dans le parc Ed Blake, à l’arrière du Centre Desloges, que les participants se rassembleront. Le virtuel continuera d’être à l’ordre du jour, notamment pour le Jour des Franco-Ontariens, alors que Les Rats d’Swompe se produiront en spectacle pour les écoles de même que pour la communauté et, dans ce dernier cas, le public pourra interagir. Puis, le 27 octobre, ce sera l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui sera livrée en mode virtuel.

Le Carrefour des femmes n’a qu’un événement à son calendrier pour septembre, mais pas des moindres. En effet, l’organisme tiendra lui aussi son assemblée générale annuelle, dans son cas le 24 septembre à 18 h.

D’autres exemples d’organismes pourraient être énumérés, mais, déjà, le portrait de la situation apparaît assez clairement : vacillant entre l’espoir et l’incertitude, le milieu communautaire cherche à s’ajuster sans commettre de faux pas, de sorte que les activités sur le Web demeurent bien présentes au sein d’un retour à la normale tout relatif.

Bien entendu, l’événement phare des prochaines semaines sera le Jour des Franco-Ontariens le 25 septembre. La programmation de cette activité varie d’une communauté à l’autre et, dans bien des cas, le virtuel n’a pas dit son dernier mot. Mais que ce soit par le biais du Web ou en présentiel, la bonne humeur sera au rendez-vous!

PHOTO (crédit: Facebook) – Les Rats d’Swompe