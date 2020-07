Le gala des prix Juno était supposé se tenir à Saskatoon à la mi-mars. Le sort en a décidé autrement et l’événement a dû se tenir sur le web et plus tard que prévu, soit le lundi 29 juin. C’est à cette date que Sarah Legault, une artiste de London, a appris qu’elle remportait le Juno pour le vidéoclip de l’année. Elle était en compétition dans cette catégorie avec quatre autres créateurs.

En effet, Mme Legault n’est pas une chanteuse ou musicienne mais une cinéaste, illustratrice, designer, etc., bref, elle a à son arc toutes les cordes nécessaires pour créer une mise en scène propre à illustrer une chanson. L’an dernier, elle s’est fait approcher par iskwē, une interprète autochtone du Manitoba, qui souhaitait lui confier la production d’un vidéoclip pour sa chanson Little Star.

Ce n’était pas une mince affaire pour Sarah Legault car cette œuvre est loin d’être légère et traite au contraire d’un sujet d’une actualité brûlante. Little Star évoque à mot couvert les jeunes autochtones décédés dans des circonstances tragiques et le traitement que les médias réservent à ces faits qui sont loin d’être divers pour les communautés affectées. Les meurtres de Tina Fontaine et Colton Boushie sont à la base de l’inspiration ayant servi à l’écriture de cette œuvre.

Ces deux jeunes autochtones sont également représentés dans le vidéo de Mme Legault, non pas par l’entremise d’un film ou de photos mais à l’aide de figurines. La cinéaste est une spécialiste de l’animation dite « en volume », qui consiste à filmer image par image des objets inanimés qui sont déplacés ou modifiés légèrement entre chaque scène pour finalement donner l’illusion du mouvement. Le vidéoclip met en scène, en plus des deux protagonistes, divers personnages, dont certains marginalisés, rassemblés par leur soudaine prise de conscience quant aux injustices sociales.

Sarah Legault et son équipe ont mis six mois à réaliser ce vidéoclip. Le prix Juno s’ajoute à trois autres distinctions accordées depuis l’an dernier : le prix du meilleur court métrage décerné par le Forest City Film Festival, l’inclusion dans la sélection officielle du Cinequest, un festival californien, et l’accession aux finales du USA Film Festival.

La diffusion de ce vidéoclip tombe à pic selon Mme Legault qui a réagi par le biais des médias sociaux à l’obtention de son prix : « Le message qui est exprimé par iskwē est très important considérant ce qui se passe aujourd’hui avec les manifestations de diverses minorités. Le message du vidéo est de rassembler les communautés pour faire une différence dans le monde ».

Félicitation à Sarah Legault pour son travail qui fait réfléchir!

Un extrait du vidéoclip Little Star (Crédit : sarahlegault.com)

PHOTO (Crédit : Facebook Bob Klanac) – Sarah Legault avait organisé une petite réception dans sa cour le soir des Juno.