Le jeudi 20 janvier, 25 membres de la Table Franco-Info de London se rassemblaient en ligne dans le cadre de leur réunion régulière. Quelques présentations ont occupé l’essentiel du temps qu’ils ont passé ensemble.

Sybil Femo, fondatrice et directrice générale de Planète Solidarité, participait ainsi pour la première fois à une rencontre de Franco-Info. Elle en a profité pour expliquer en quelques mots la mission de cet organisme qui est de soutenir les parents francophones en milieu minoritaire dont l’enfant est atteint d’un trouble envahissant du développement.

Julie Béchard, directrice générale de Parents partenaires en éducation, a quant à elle passé une trentaine de minutes à brosser le portrait de cet organisme dont le mandat est d’accompagner et outiller les parents dans le but d’optimiser leur présence auprès de leur enfant à titre d’éducateur.

« On est passé de deux employés il y a un an et demi à une équipe de dix », a mentionné Mme Béchard. Cette évolution est à l’image de la gamme de services et d’activités offerts par l’organisme : discussions thématiques entre parents, campagnes de sensibilisation, programme d’intégration des parents immigrants, projet de renforcement des compétences culturelles autochtones, etc.

La réunion fut également l’occasion, pour les participants, d’apprendre que le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a l’intention de préparer un Livre blanc sur la présence francophone au niveau municipal de London. La gestionnaire du projet, Aimée Joséphine Utuza, a expliqué la raison d’être de cette initiative.

Les résultats escomptés sont divers : assurer une plus grande participation des francophones aux instances municipales, proposer des recommandations, assurer l’augmentation de la présence du français dans les communications de la ville, etc. Un comité consultatif permanent sera formé à cet effet.

Dans un tout autre ordre d’idée, Blandine Lesage a annoncé qu’un Réseau francophone de prévention de la violence envers les aînés est en voie d’être formé. La Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario est engagée dans ce projet et tous ceux qui veulent s’y impliquer sont les bienvenus.

Comme toute réunion de Franco-Info, celle-ci ne s’est pas cantonnée aux présentations et les participants ont échangé les dernières nouvelles communautaires.

Rita Giroux-Patience et Gabrielle Laurin sont ainsi revenues sur l’idée de bonifier la présence francophone au sein des activités mises sur pied dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Malheureusement, il est trop tard pour organiser quelque chose d’envergure qui rassemblerait les organismes de langue française de la ville et le seul rendez-vous bilingue qui figure à la programmation officielle des événements qui se tiendront en février sera le festival culinaire du CCFL.

Accès Franco-Santé London distribue présentement des masques N95. Les gens les plus vulnérables sont priorisés à ce chapitre. Des ateliers sur la santé mentale, le cancer et la santé du coeur figurent également à l’agenda de ce collectif d’organismes.

En ce qui concerne les arts et la culture, le 28 janvier, le CCFL offre en ligne un spectacle de musique hip hop par LeFLOFRANCO. Le lien est accessible sur le calendrier communautaire qui se trouve sur le site de l’organisme et le spectacle sera en rediffusion le 11 février.

La prochaine réunion de Franco se tiendra le 24 mars prochain et ce sera alors l’occasion de faire un retour sur tous ces projets et activités.

PHOTO – Julie Béchard