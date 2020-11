Pour ceux qui vivent de l’hiver, les douces températures de l’automne ne font pas oublier que la neige finira bien par s’installer. Au Mont Boler, à London, cela se fera de gré ou de force puisque les canons à neige peuvent reprendre du service à tout moment. Mais au-delà de cette routine saisonnière des plus prévisibles, il est un gros détail à côté duquel personne ne peut passer : la nécessité de se plier aux réglementations sanitaires.

Dans une station de ski, comment cela peut-il se faire? Le Mont Boler se prépare depuis quelques jours à accueillir sa clientèle hivernale en fonction de cette nouvelle réalité. Ainsi, considérant le degré d’incertitude auquel font face tous les organismes et entreprises et organismes, l’administration de la station a décidé de ne pas vendre de billets pour toute la saison et le nombre de places disponibles à l’école de ski a été réduit.

Skieurs et planchistes peuvent aussi s’attendre à des mesures de distanciation sociale comme on en voit partout ailleurs. Ainsi, la « circulation » en haut et en bas des pistes ne se fera pas au hasard afin de réduire les contacts rapprochés entre les visiteurs dont le nombre admissible chaque jour sera revu à la baisse.

Pour ceux qui n’en peuvent plus du masque, ils seront déçus d’apprendre qu’il sera exigé au Mont Boler. Heureusement, il sera permis de l’enlever avant de descendre les pistes, mais autrement, dans les files d’attente, dans les remontées mécaniques, à la boutique de location, à la billetterie, etc., il faudra enfiler encore et toujours ce symbole de l’année 2020.

Ces mesures s’accompagneront d’une utilisation accrue du Web : réservation et paiement offerts en ligne et mises à jour lorsque le nombre de clients aura atteint la limite permise. Décidément, même lorsqu’il est question d’activités en plein air, l’écran numérique continue à resserrer son emprise sur le quotidien de tout le monde.

Le Mont Boler a mis en place d’autres mesures pour s’assurer de ne pas être le théâtre d’une éclosion. Les équipements et les articles mis en location seront ainsi régulièrement désinfectés. Quoi qu’il en soit, que ce soit là ou ailleurs, la prudence continuera d’être de mise.

PHOTO (archives L’Action) – Heureusement, le masque ne sera pas exigé sur les pistes.