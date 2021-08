Le vaccin contre le coronavirus requiert deux doses à quelques semaines d’intervalle. Est-ce pour cela qu’une seconde clinique de vaccination sera offerte au gymnase attenant au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL)? En tout cas, après le succès de la première clinique à la fin juillet, le Bureau de santé de Middlesex-London et Accès Franco-Santé London récidiveront le 27 août, de 13 h 30 à 18 h 30.

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’avoir reçu sa première dose au CCFL pour recevoir la deuxième au même endroit. En être à sa première injection n’est pas un problème non plus. Qui plus est, à la différence de la première clinique, celle-ci ne requerra pas une prise de rendez-vous.

Mais justement, qu’est-ce qui attend ceux qui, le dernier vendredi d’août, se rendront au CCFL, situé au 920 rue Huron, pour se faire vacciner? « C’était tellement bien organisé », commente Lorraine Lafond, qui s’est rendue avec son époux à la première clinique. Le service y était offert dans les deux langues : « Puisque je suis francophone, on m’a demandé si je voulais être servie en français ». En effet, plusieurs y vont en couple et, comme c’est bien souvent le cas, l’anglais est la langue maternelle de l’un des conjoints.

La procédure est la même qu’ailleurs : aux questions de dépistage en succèdent d’autres, si cela s’avère à propos, sur la première dose. Le personnel médical s’informera également de l’état de santé du patient et le renseignera sur les possibles effets secondaires.

La rapidité de la procédure est ce qui a le plus frappé Lorraine Lafond. Il y avait un personnel nombreux sur place de sorte qu’il ne fut pas nécessaire d’attendre et, en 15 minutes, tout était terminé, et il ne restait plus à Mme Lafond et son époux qu’à patienter sur place pendant un autre 10 ou 15 minutes, un principe de précaution qui permet aux professionnels sur place d’intervenir en cas de réaction grave au vaccin.

Ajoutons que le CCFL dispose d’un stationnement gratuit.

L’équipe aussi accueillante qu’efficace de la clinique de vaccination francophone de London attend donc sa prochaine cohorte de bénéficiaires avec impatience!