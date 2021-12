Le 4 décembre, les francophones de la région de London se sont réunis à l’Hôtel Double Tree by Hilton pour le souper des fêtes de la communauté organisé par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL).

La soirée était animée en musique par André Varin et le groupe Folklofolie. Les six musiciens sur scène ont fait danser les invités au cours de cette fête qui donnait le ton à l’arrivée de la période des Fêtes.

Au total, 143 personnes ont profité d’un rare rassemblement public communautaire depuis le début de la pandémie de COVID-19. La soirée était animée par Rita Giroux-Patience et le CCFL avait bien choisi le divertissement avec André Varin, cet auteur, compositeur et interprète qui est une boule d’énergie en spectacle avec une voix puissante, un humour fin et un charisme indéniable.

Mais avant le spectacle, le CCFL offrait un repas style buffet avec soupe, salades, rôti et dinde, pommes de terre et différents types de desserts. Marie-Claude Gagnon, l’épouse d’André Varin et fondatrice du groupe Folklofolie, a joué du violon autour des tables pendant le souper pour y ajouter une ambiance festive.

Après le repas, le party a levé dès qu’André Varin et son groupe ont monté sur scène. Au cours de la prestation, le public était appelé à taper des mains, à chanter et à danser sur des airs connus des plus grandes chansons country et, pour l’occasion, quelques chansons populaires de Noël.

En passant du cajun au bluegrass, du rock’n’roll au country traditionnel, André Varin est à son meilleur dans ce spectacle solide et divertissant. La foule a beaucoup apprécié l’énergie contagieuse déployée par le groupe.

Puis, vers 22 h, un buffet de pizzas et poutine a été servi aux convives. « Les commentaires que nous avons reçus des participants à cette soirée étaient excellents par rapport à la nourriture », indique Maria Banuelos, agente de liaison culturelle et communautaire au CCFL.

L’organisme a aussi fait tirer une trentaine de cadeaux de participation, dont quelques-uns étaient offerts par Accès Franco-Santé et l’auteure Dominique Millette, également membre de la communauté de London.

« J’ai senti les gens dans un très bel esprit. On aurait dit qu’ils avaient besoin d’une soirée comme celle-ci. De plus, presque tous les membres du conseil d’administration du CCFL étaient présents. Ce fut une soirée inoubliable et parfaite pour la relance des activités post-confinement. Un grand retour pour les membres de la communauté et du CCFL qui fait du bien moralement », conclut Mme Banuelos.

(PHOTO: courtoisie du CCFL)