Denis Berthiaume sera le vice-recteur aux études et à la recherche à l’Université de l’Ontario français (UOF). Cette nomination découle d’un processus rigoureux de sélection mené par l’UOF appuyé des conseils d’experts de la firme Odgers Berndtson pour identifier une ou un gestionnaire visionnaire francophone ayant une expérience de leadership positive en milieu universitaire, jumelée à une connaissance approfondie de la formation supérieure, des structures de financement et de la gouvernance.

Denis Berthiaume

Le portfolio impressionnant de Denis Berthiaume a particulièrement retenu l’attention de l’UOF puisqu’il présente un heureux mélange de savoir-être et de savoir-faire académique. Récemment revenu d’Europe, M. Berthiaume possède un bagage très étoffé de connaissances et d’expériences développées au fil des 20 dernières années auprès d’une cinquantaine d’universités de la Belgique, du Canada, de la France, du Japon, du Maroc, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Tunisie.

D’ailleurs, sa contribution au développement de l’enseignement supérieur à l’échelle internationale lui a valu la reconnaissance de ses pairs de l’« International Consortium for Educational Development », en 2018.

Dans ses divers postes universitaires, particulièrement en Suisse, Denis Berthiaume s’est fait le champion de la diversité humaine en développant des politiques et des programmes prenant en considération les spécificités de chacun. Ceci n’est pas étranger au fait qu’il parle six langues, qu’il a eu le privilège d’œuvrer dans plusieurs pays et qu’il est lui-même en situation de handicap depuis trois ans.

Diplômé du Collège militaire royal du Canada de Kingston, de l’Université Ryerson de Toronto, de l’Université Laval de Québec, de l’Université McGill de Montréal, d’Harvard University de Boston et de l’Université de Lausanne en Suisse, M. Berthiaume a habité plusieurs années en Ontario, au Canada et en Europe, ce qui le prépare très bien à son retour dans la ville la plus multiculturelle du pays.

Une nouvelle étape

Avec l’entrée en poste imminente de M. Berthiaume, le 4 août prochain, l’UOF sera en mesure de poursuivre les chantiers de développement bien amorcés autour de la vision pédagogique de l’institution, de l’appui à la réussite des apprenantes et des apprenants et de l’embauche du personnel académique.

En plus du travail fait en virtualité, il sera possible sous peu de suivre concrètement la création de l’université avec le début des travaux d’aménagement des locaux du 9 Lower Jarvis à Toronto afin d’être prêt pour l’accueil de la première cohorte étudiante en septembre 2021.

SOURCE – Université de l’Ontario français